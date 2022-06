L’Italia parte subito forte agli Europei di scherma: 2 argenti e 1 bronzo nella prima giornata Arianna Errigo e Alice Volpi sul podio del fioretto femminile: Luca Curatoli ha visto sfumare il metallo più prezioso nella finale della sciabola.

Arianna Errigo, l’azzurra ha conquistato la medaglia d’argento nel fioretto femminile ai campionati europei di Anatalya.

Due argenti e un bronzo. È il bottino conquistato dall'Italia nella prima giornata dei Campionati Europei di scherma di Antalya (in Turchia). Arianna Errigo e Alice Volpi (rispettivamente seconda e terza) salgono sul podio del fioretto femminile (l'oro è andato alla tedesca Leonie Ebert, che ha battuto l'azzurra per 15-11).

Per la 34enne campionessa brianzola si tratta della settima medaglia continentale conquistata in carriera a livello individuale, la 30enne senese ha aggiunto alla bacheca il quarto bronzo europeo. A rendere soddisfacente il debutto nel torneo sono anche i buoni piazzamenti tra le prime 10 di Francesca Palumbo e Martina Favaretto.

Secondo posto ma nella sciabola anche per Luca Curatoli che ha visto sfumare il metallo più prezioso in finale (la prima in assoluto finora per lui) contro il georgiano Sandro Bazadze. Lo schermidore napoletano è rimasto sorpreso dall'orgoglio, dalla bravura e dalla precisione e dalla freddezza dell'avversario che ha rimontato lo svantaggio di 5-9 fino al 15-11 che gli ha consegnato l'oro. A fare la differenza è stato il parziale di 7-0 del georgiano che ha spazzato via il gap e cambiato l'inerzia della sfida.

Con l'argento odierno l'italiano fa il bis rispetto alla medaglia di Tbilisi: allora (2017) portò a casa un bronzo. Per quanto riguarda gli altri azzurri in pedana, Giovanni Repetti non è andato oltre gli ottavi, mentre Michele Gallo e Pietro Torre si sono fermati nei sedicesimi.