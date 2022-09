L’Italia fa 3 su 3 e resta imbattuta ai Mondiali di volley 2022: annichilito in rimonta il Belgio L’Italia ha battuto 3-1 il Belgio nel terzo incontro disputato ai Mondiali di volley femminile 2022: le Azzurre vincono in rimonta un match non bellissimo ma riescono ad avere la meglio sulle avversarie con una grande prova di carattere.

A cura di Vito Lamorte

Cuore e carattere. L'Italia ha vinto 3-1 (21-25, 30-28, 29-27, 25-9) contro il Belgio nel terzo incontro dei Mondiali 2022. Le Azzurre non hanno giocato come al solito e nonostante i tanti errori sono rimaste in gioco e si sono portate a casa la terza vittoria su tre match giocati nella rassegna iridata. Le difficoltà non sono mancate ma se si vincono gare in questo modo, soprattutto quando non si gioca sui soliti livelli, allora non si può che guardare con ottimismo alle prossime sfide.

Le ragazze di coach Davide Mazzanti hanno perso il primo set in questo Mondiale a causa di troppo imprecisioni in attacco: troppo facile per il Belgio toccare a muro e ricostruire sfruttare le giocate di una Herbots in stato di grazia. Il secondo set è stato a dir poco pazzesco, con la rimonta belga da 24-19 a 24-24, ma il libero De Gennaro ha sorpreso la difesa avversaria già pronta ad esultare e un muro su Herbots ha regalato all'Italia il 30-28 definitivo.

Se il secondo parziale è stato davvero sudato all'ultimo secondo, nel terzo parziale le Azzurre hanno firmato una rimonta dal 19-24 al 24 pari e poi si sono portate a casa il set con un pazzesco 29-27. Non è stata la migliore Italia dal punto di vista tecnico, ma le atlete italiane hanno dimostrato di avere un grande carattere.

Nel quarto set non c'è stata storia, con Egonu & company che non hanno lasciato scampo alla squadra belga con un 25-9 che non ha bisogno di particolari commenti. Belgio psicologicamente a terra dopo la rimonta e Italia che ha passeggiato sulle avversarie verso la vittoria finale senza troppe complicazioni. I dati finali: Egonu chiude con 31 punti, poi Danesi a 16, Bosetti a 14 e Sylla a 10.

Dopo i successi contro Camerun e Porto Rico, l’Italvolley femminile ha calato il tris battendo anche il Belgio e adesso tornerà in campo giovedì 29 settembre alle ore 18.00 contro il Kenya.