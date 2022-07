L’Italia è medaglia d’argento nella spada maschile a squadre ai Mondiali 2022: l’oro va alla Francia L’Italia non riesce a battere la Francia e deve accontentarsi della medaglia d’argento nella spada maschile a squadre ai Mondiali 2022.

A cura di Vito Lamorte

Un vero peccato. Sì, perché l'Italia ha lottato per larga parte della finale nella spada a squadre ai Campionati Mondiali 2022 ma non è riuscita a prendersi la medaglia d'oro. Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini hanno perso contro i transalpini per 45-41 dopo aver combattuto per trequarti dell'assalto ma, alla distanza, la forza degli avversari ha prevalso.

Gli Azzurri hanno sconfitto il Giappone, freschi vincitori olimpici, in una splendida semifinale per 41-31 dopo un match comandato fin dalle prime battute. Ieri gli spadisti italiani nel tabellone dei 32 hanno battuto l'Azerbaijan 45-31 per poi ripetersi contro la Svezia, superata 45-32 mentre oggi i quarti i ragazzi del CT Dario Chiadò hanno vinto sull'Ucraina 45-39 dopo un match equilibrato fino alla fine.

I francesi sono riusciti a prendersi la rivincita della semifinale europea persa con la stoccata di Di Veroli, prima che gli azzurri si laureassero campioni continentali nella finalissima contro Israele. La Francia, in questo momento, è la miglior squadra al mondo di spada visto che può vantare il campione olimpico e mondiale, Romain Cannone; e il campione d’Europa, Yannick Borel.

È stata comunque una grande cavalcata per la selezione azzurra, che nel suo cammino ha estromesso il Giappone partendo da sfavorita ed è andata a prendersi una medaglia d'argento di altissimo valore.

Gli spadisti italiani hanno messo in mostra il oro valore contro avversari molto quotati e c'è da sperare che possa esserci una rivincita già ai Mondiali di Milano 2023 oppure ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Italia ha tenuto testa ad un avversario che, alla fine, si è rivelato più forte ma adesso Santarelli, Di Veroli, Vismara e Cimini hanno un conto aperto con i francesi. La medaglia d’oro nella prova a squadre di spada resta tabù per l'Italia, visto che l’ultima affermazione risale al 1993.