L’Italia del fioretto femminile oro ai Mondiali! Errigo, Volpi, Favaretto e Palumbo meravigliose Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo sono campionesse mondiali di fioretto a squadre: in finale battuti gli Stati Uniti.

A cura di Paolo Fiorenza

Grandissime ragazze del fioretto femminile: l'Italia conquista la medaglia d'oro di squadra ai Mondiali di scherma in corso a Il Cairo. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo (quest'ultima riserva nella finale, ma in pedana in precedenza) hanno distrutto nell'atto conclusivo gli Stati Uniti col punteggio di 45-27.

Si sblocca dunque finalmente alla voce oro il medagliere azzurro nei Mondiali egiziani, dove finora avevamo centrato tre argenti e due bronzi: ci portiamo così a 6 medaglie complessive. Le fiorettiste azzurre hanno letteralmente annichilito la concorrenza, battendo prima in mattinata la Polonia nei quarti per 45-26, poi il Giappone in semifinale per 45-37, infine spazzando via le statunitensi in una finale che ha avuto storia solo all'inizio.

La vittoria di Errigo (già argento nella prova individuale), Volpi, Favaretto e Palumbo, sotto la guida del Ct Stefano Cerioni, interrompe un tabù a livello di medaglia d'oro in un torneo mondiale che per la scherma italiana durava da troppo tempo, visto che né ai Mondiali di Budapest del 2019 né alle Olimpiadi di Tokyo dell'estate scorsa eravamo riusciti a piazzarci sul gradino più alto del podio in nessuna arma. Le nostre ragazze del fioretto in Giappone erano state seconde, battute in finale dalla Francia, sulla quale poi si sono prese la rivincita negli ultimi Europei del mese scorso, vincendo in quel caso l'oro.

In finale Arianna Errigo, la nostra punta di diamante, è stata letteralmente strepitosa: 5-1, 5-1 e 5-2 i suoi tre assalti. Una prova da leader che ha trascinato Alice Volpi e la 20enne Martina Favaretto, quest'ultima sempre più una certezza, fino all'urlo liberatorio delle azzurre: siamo di nuovo sul tetto del mondo.