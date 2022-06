L’Italia del fioretto femminile conquista la medaglia d’oro agli Europei: Francia annichilita L’Italia del fioretto femminile conquista la medaglia d’oro ad Antalya. Favaretto, Errigo e Volpi demoliscono la Francia in finale 45-25 e conquistano il titolo di campionesse d’Europa.

A cura di Vito Lamorte

L’Italia del fioretto femminile ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei di Antalya battendo la Francia in maniera netta. Le protagoniste di questa bellissima vittoria sono Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo (in pedana nei turni precedenti ma riserva in finale). Le ragazze di CT Stefano Cerioni, seguite a bordo pedana anche dai tecnici Fabio Galli e Filippo Romagnoli, hanno dominato tutte le avversarie portando a casa il tredicesimo titolo europeo per l'Italia nella prova a squadre di fioretto femminile. La medaglia di bronzo è andata alla Germania, che ha superato la Polonia per 45-31.

Quello delle azzurre è stato un percorso fantastico per tutto il torneo ed è stato coronato con la splendida vittoria contro in finale contro la Francia. Volpi, Errigo e Favaretto hanno vendicato la sconfitta nella semifinale olimpica di Tokyo e si sono imposte con un 45-25 che non ha bisogno di molti commenti. Transalpine annichilite fin dalle prime stoccate e finale in discesa.

Ancora una volta sugli scudi Martina Favaretto, che si sta prendendo il suo spazio nel panorama del fioretto mondiale. La fiorettista trevigiana ha vinto 5-1 5-1 e 5-0 i suoi assalti, aprendo la strada per Arianna Errigo e Alice Volpi, che hanno completato la performance. Un risultato di grande prestigio che dimostra tutto il valore della scuola italiana in questa disciplina e apre le porte ad un nuovo ciclo in vista del futuro.

È stata una vittoria netta contro le transalpine, che anche nell'ultima edizione di Dusseldorf 2019 finirono al secondo posto.

Il cammino delle fiorettiste italiane è cominciato contro la Romania, dove si sono imposte nettamente per 45-20. Dopo è arrivata la sfida in semifinale con la Germania di Leonie Ebert, ma l’Italia ha dominato anche contro le tedesche infliggendo loro un netto 45-23.