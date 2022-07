Arianna Errigo d’argento ai Mondiali di scherma 2022: la rimonta non riesce, vince Thibus Arianna Errigo ha conquistato la medaglia d’argento nel fioretto individuale femminile ai Mondiali di scherma al Cairo. L’azzurra è stata sconfitta in finale dalla francese Ysaora Thibus.

A cura di Vito Lamorte

Arianna Errigo si è arresa in finale alla francese Ysaora Thibus (10-15) e ha conquistato il secondo gradino più alto del podio al Mondiale di scherma al Cairo nel fioretto individuale femminile. Una medaglia d’argento che non completa la splendida cavalcata odierna ma può essere comunque considerato un ottimo risultato per la 34enne nata a Monza.

Con la medaglia conquistata oggi Arianna Errigo ha portato a nove il numero delle medaglie individuali conquistate in un campionato del mondo: l’azzurra ha eguagliato Edoardo Mangiarotti, che gareggiava in due armi, e ha davanti solo Valentina Vezzali che con 12 medaglie mondiali è in testa a questa speciale classifica.

Dopo l’impresa compiuta contro la statunitense Lee Kiefer, campionessa olimpica e numero uno del ranking mondiale, la Errigo si è trovata davanti la francese Thibus, che nell’altra semifinale ha messo KO la malcapitata rumena Boldor: la transalpina ha preso subito il largo e nonostante i tentativi dell'azzurra la rimonta non è riuscita. Al primo minuto di riposo la francese conduce 13-9, all'inizio della seconda frazione arriva l'ammonizione nei confronti dell'Errigo per proteste dopo un punto assegnato dubbio alla francese. L'azzurra non molla, accorcia sul 10-14 ma alla stoccata successiva la Thibus chiude i conti.

L'argento iridato segue l'argento europeo, già vinto dalla campionessa italiana 34enne ad Antalya a giugno.

La Errigo aveva iniziato la sua gara superando la brasiliana Rafaella Gomes (10-8) e poi ha dominato contro la spagnola Maria Marino (15-3), assicurandosi un posto nelle migliori otto grazie alla vittoria contro Yue Shi. Ai quarti è arrivato il successo a discapito della compagna di squadra Francesca Palumbo, che si è arresa alla connazionale per 15-3.

"Complimenti ad Arianna per la sua medaglia": le parole del presidente della Fis, Paolo Azzi.

Dopo il bronzo conquistato da Rossella Fiamingo, la scherma italiana aumenta il suo bottino a questi Mondiali con l’argento di Arianna Errigo.

(in aggiornamento)