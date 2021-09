L’Italia batte l’Inghilterra anche nel cricket! Vittoria storica, non succedeva da 23 anni Incredibile impresa della nazionale italiana di cricket che agli Europei che si stanno svolgendo a Malaga hanno battuto i maestri inglesi. Una vera e propria impresa, attesa da 23 anni, che rilancia i colori azzurri e che riporta ancora una volta l’Inghilterra nell’incubo sportivo di perdere sempre contro di noi.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia batte ancora l'Inghilterra agli Europei ma questa volta il calcio non centra nulla. Si tratta dell'European Championship T10 di cricket che si sta disputando a Malaga. Non vale il titolo ma è comunque un successo epocale perché contro i maestri inglesi gli azzurri non festeggiavano da 23 anni a questa parte e quellao di mercoledì è stato il secondo successo di sempre contro i Tre Leoni.

Una vittoria storica, che arriva dopo quattro sconfitte consecutive, cumulate in soli due giorni di torneo e che ha ribadito ancora una volta la "maledizione" inglese contro l'Italia incominciata quest'estate con gli Europei di calcio vinti a Wembley dalla Nazionale di Mancini e proseguita con le Olimpiadi di Tokyo e l'impresa al photofinish della 4×100 con Jacobs e Tortu in squadra. Adesso ci si mette anche il cricket a far dannare l'Inghilterra che in questo sport è da sempre maestra e Paese in cui questa disciplina nacque 300 anni fa.

La nostra nazionale ha avuto la meglio con un punteggio di 90/4 per sei wickets sugli avversari, a quota 87/6, trascinata da un'ottima prova di Baljit Singh, il capitano azzurro che ha totalizzato 43 punti not out con 6 boundaries e laureandosi man of the match. Un successo che ha visto a fine partita autentiche scene di festa tra gli azzurri che così hanno conquistato il loro primo successo, poi subito bissato con la vittoria contro la Finlandia.

Gli Europei di cricket a Malaga sono in pieno svolgimento. Dopo un inizio contratto e difficile, la Nazionale italiana sembra essersi finalmente sbloccata ed è ritornata in corsa. Quattro sconfitte, due vittorie e adesso ci saranno altre due partite contro Repubblica Ceca e Germania inserite nello stesso girone azzurro (il C). In palio c'è l'accesso alla final four ma i calcoli possono aspettare: oggi è il momento di festeggiare uno storico successo, atteso 23 anni e che ha fatto ripiombare l'Inghilterra nell'incubo sportivo ogni volta che incrocia i nostri colori.