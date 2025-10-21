L’inquietante video di Naroditsky prima della morte: “Pensavate che me ne fossi andato per sempre?”

Mentre si indaga ancora sulla morte improvvisa del Grande Maestro di scacchi americano, Daniel Naroditsky, scomparso senza apparente motivo, lo scorso 20 ottobre all'età di 29 anni, adesso fa discutere il suo ultimo video, che aveva pubblicato solo un paio di giorni prima e dopo mesi di silenzio, dal titolo che per molti sta risultando più che inquietante e spaventoso e diventato virale: "Pensavate me ne fossi andato? Speedrun è tornato".

Il soprannome, ovviamente, "Danya Speedrun" era quello che da sempre porta con sé nella sua straordinaria e precocissima carriera nel mondo professionistico degli scacchi. Il video, invece è datato 18 ottobre 2025, solo due giorni prima della sua tragica e misteriosa scomparsa che ha sconvolto il mondo della scacchiera, con una angosciante tempistica. Ed è diventato in queste ore sempre più virale, con moltissimi appassionati e fan che si sono sorpresi di quanto fosse diventato quasi "profetico", davanti a ciò che è accaduto poco dopo.

Le parole di Naroditsky nel suo ultimo video: "Sono tornato e sono più in forma che mai!"

Un filmato classico, di quelli che Naroditsky da sempre pubblicava nel suo canale ufficiale di Youtube, seguitissimo da centinaia di migliaia di appassionati e fan. Era più di un mese che però non appariva alcun aggiornamento, poi l'ultimo video che ne celebrava il ritorno. Prima della tragedia. "Pensavate che me ne fossi andato per sempre? Ma non sapete che in realtà sono tornato e sono più in forma che mai!". Così ha esordito il 29enne Gran Maestro riabbracciando il proprio pubblico. "So che gli episodi sono stati pochi e distanziati, ma mi sono preso una specie di pausa creativa, decidendo i futuri percorsi di contenuti" ha poi rassicurato i fan. "Non mi dilungherò troppo ora perché so che tutti sono emozionati per qualche partita a scacchi."

Parole che nulla lasciavano intendere a un epilogo tragico, così come il commento di accompagnamento al video: "Eleva i tuoi scacchi con questo trionfale ritorno alla serie Speedrun! Unitevi al GM Naroditsky mentre analizza due intense partite, mescolando fuochi d'artificio tattici, profondità posizionale, curiosità storiche e analisi post-partita per aiutarvi a migliorare".