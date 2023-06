L’incredibile destrezza della velista: finisce fuori bordo ma si salva ‘volando’ sul mare È successo tutto nel giro di pochi secondi, la sequenza videoclip ha mostrato con chiarezza l’incidente avvenuto durante la regata In-Port di martedì a L’Aia (in Olanda). Per fortuna la velista italiana, Francesca Clapcich, è rimasta illesa.

Francesca Clapcich viene sbalzata fuori bordo ma riesce a risalire grazie a riflessi pronti e agilità.

Le immagini riprese dalle telecamere sono impressionanti e spiegano bene quale sia stato il pathos che ha accompagnato la manovra e i riflessi felini di Francesca Clapcich, 35 anni. Una prima inquadratura lascia temere il peggio: nel tentativo di liberare una vela, scompare all'improvviso dallo schermo come sbalzata fuori dall'imbarcazione. In un'altra è possibile vedere tutta la sequenza di movimenti e la destrezza della triestina che è riuscita a restare aggrappata alla corda e, nonostante l'equilibrio precario e il mare alle terga, a risalire a bordo.

È sembrata volare sulle onde sfruttando la corrente d'aria, in realtà s'è fatta forza sulle gambe e, con un colpo di reni, è riuscita ad effettuare il saltello necessario per mettersi in salvo. Ha corso un grande pericolo, col rischio di infortunarsi seriamente ma l'esperienza e la bravura l'hanno aiutata a trarsi d'impaccio da quella situazione divenuta molto pericolosa.

Il "volo" della velista visto da un’altra inquadratura.

È successo tutto nel giro di pochi secondi, la sequenza videoclip ha mostrato con chiarezza il pathos di quei momenti durante la regata In-Port di martedì a L'Aia (in Olanda). Clapcich è rimasta illesa portandosi addosso solo una grande paura ma, una volta recuperata la posizione a bordo dell'11th Hour Racing Team, ha concluso la regata normalmente chiudendo seconda con la sua squadra ma restano in vetta alla classifica della The Ocean Race, la gara che si svolge solcando gli oceani e facendo il giro del Globo.

La 35enne triestina in salvo dopo quegli attimi di paura.

Il gran finale so disputerà nello specchio d'acqua di Levante a Genova che ospiterà l'evento dal 24 giugno al 2 luglio. La barca americana, 11th Hour Racing Team, è in testa ma Holcim Prb è staccata appena di due punti. Ad analizzare la tappa finale dall’Aia è Francesca Clapcich, velista tricolore che è a bordo della barca prima in classifica.

La velista triestina è alla sua seconda The Ocean Race – nella precedente edizione aveva fatto parte dell’equipaggio di Turn the Tide on Plastic – e vivrà con particolare emozione la gara attuale che terminerà in Italia. "Sì, trovo la cosa davvero fantastica – ha ammesso la velista triestina nell'intervista a Il Secolo XIX -. Tutta la mia famiglia, mia madre e alcuni amici verranno a salutarmi. E questa cosa mi regala una bella emozione anche perché non capita spesso che una corsa in mare intorno al mondo si concluda nel paese d'origine".