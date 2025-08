LeShon Johnson arrestato per combattimenti illegali tra cani: rischia cinque anni di carcere

LeShon Johnson rischia cinque anni di carcere dopo essere stato coinvolto nella più grande operazione federale di combattimenti tra cani di tutti tempi: l'ex running back della NFL è finito nei guai per il traffico di animali utilizzati nei combattimenti in un giro d'affari scoperto dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. A marzo il giocatore era stato arrestato in seguito a un'enorme retata che ha portato a galla il caso che ha fatto piuttosto scalpore in America. I crimini risalgono allo scorso gennaio, quando gli erano già stati sequestrati due cani di sue proprietà grazie ad alcune prove trovate sul suo smartphone, ma ora è accusato di sei reati gravi.

Cosa rischia LeShon Johnson per i combattimenti tra cani

Il caso ha catturato l'attenzione di tante persone negli Stati Uniti perché mai prima d'ora era stata condotta un'operazione di tale portata. Già nel 2004 Johnson era stato condannato per combattimenti illegali tra cani, ma oltre venti anni dopo la situazione si è addirittura ingigantita, come riporta il DailyMail: all'ex giocatore, condannato all'inizio della settimana per i suoi illeciti, sono stati sequestrati in tutto 190 cani, il numero di sequestri più elevato in un caso federale di combattimenti tra animali.

L'ex running back è colpevole di aver violato i divieti previsti dall'Animal Welfare Act federale contro il possesso, la vendita, il trasporto e la consegna di animali da utilizzare nei combattimenti, come confermato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che è rimasto sconvolto dal giro d'affari che era stato messo in piedi. Allevava pitbull da combattimento e li trafficava in Oklahoma all'interno di un'organizzazione chiamata "Mal Kant Kennels" che è stata scoperta all'inizio dell'anno Il procuratore generale Pam Bondi ha confermato che affronterà gravi conseguenze, dato che Johnson rischia una pena massima di cinque anni di carcere e una multa di 250.000 dollari per capo d'accusa.