Laura Dahlmeier giace esanime sul Karakorum: soccorsi disperati solo via terra, elicotteri fermi

L’ex campionessa di biathlon tedesca Laura Dahlmeier, diventata un’alpinista di alto livello, giace da due giorni esanime sul Laila Peak, una delle montagne più difficili da scalare del massiccio del Karakorum, in Pakistan. I soccorsi sono ripresi stamattina, ma sono difficilissimi a causa della zona impervia: gli elicotteri non possono intervenire, ci proverà una squadra via terra.

"Laura la seguivo da quando era una biathleta e so che è diventata un'alpinista eccellente. Ma il Laila Peak è una montagna molto ripida, difficile da scalare. La vetta incute timore, in alcune sezioni le valanghe sono sempre possibili, evitarle è molto difficile e le possibilità di salvarsi sono sempre molto basse": le parole di Reinhold Messner a una TV austriaca sono molto dure da accettare per chi vuole bene a Laura Dahlmeier, 31enne tedesca ex campionessa di biathlon che qualche ora fa è stata travolta da una frana sul Laila Peak, una delle montagne più severe del massiccio del Karakorum, in Pakistan. I soccorsi sono ripresi questa mattina, via terra poiché gli elicotteri non possono intervenire nella zona, dopo che ieri il corpo della donna è stato individuato dall'alto "senza segni di vita", il che ha portato a dire che "è almeno gravemente ferita".

Laura Dahlmeier dopo aver smesso col biathlon è diventata un’alpinista di alto livello

Laura Dahlmeier esanime sul Laila Peak: avvistata dall'alto dopo essere stata travolta da una frana

Laura giace immobile al gelo, chissà se è ancora viva. Chissà se sogna, spera, lotta, mentre è lontanissima dalle tranquille piste su cui ha fatto la storia del biathlon vincendo due ori olimpici, sette mondiali e una Coppa del Mondo generale. Il Laila Peak, con i suoi 6096 metri, non è una delle vette più alte del Karakorum, che vanta 4 dei 14 ‘ottomila' esistenti sulla Terra, in primis il K2, ma è una montagna difficilissima da ascendere: la sua caratteristica distintiva – che si coglie anche a grandissima distanza – è la forma di una lancia dritta verso il cielo.

Il suo versante nord-occidentale presenta una pendenza impegnativa di 45 gradi, con un dislivello di oltre 1500 metri: sono stati davvero pochi – se rapportati ad altre cime ben più alte, anche del vicino Himalaya – gli scalatori che sono riusciti ad arrivare in cima (qui sotto un video che fa capire bene la bellezza ma anche la difficoltà del Laila Peak).

Leggi anche Sorato Shimizu è il nuovo mostro dei 100 metri: il giapponese spazza via Usain Bolt a 16 anni

L'ex campionessa tedesca di biathlon "non dava segni di vita"

Completamente rapita dall'alpinismo, che era la sua nuova passione di vita, la Dahlmeier ha voluto abbracciare la sfida del Laila Peak, assieme a una compagna di scalata, che a differenza sua è riuscita a tornare indietro grazie soltanto a una sorte migliore. La frana che ha travolto Laura si è verificata lunedì a mezzogiorno, ha riferito il suo entourage pubblicando un comunicato su Instagram che ha fornito ulteriori drammatici dettagli. La sua compagna ha "immediatamente lanciato una richiesta di soccorso e sono state avviate le operazioni di soccorso".

Tuttavia, a causa della lontananza della zona dell'incidente, posta a un'altitudine di circa 5700 metri, un elicottero di soccorso è riuscito a sorvolarla solo martedì 29 luglio, senza riuscire a raggiungere la giovane donna. In quell'occasione, i soccorritori hanno constatato che Laura Dahlmeier era "almeno gravemente ferita", visto che "non dava segni di vita", come indicato nella nota.

I soccorsi sono difficilissimi, gli elicotteri non possono intervenire: "Ci proverà una squadra via terra"

Il terribile dramma della ragazza nata in Baviera è acuito dalla difficoltà dei soccorsi. A causa delle "condizioni estremamente difficili a tale altitudine", "un salvataggio in elicottero è stato escluso", ha dichiarato un alto funzionario locale pakistano, Areeb Ahmed Mukhtar. Ha aggiunto che l'operazione di soccorso per raggiungere il luogo dove si trova la Dahlmeier sarà quindi "avviata mercoledì 30 luglio via terra, da una squadra internazionale di alpinisti". Si è appreso che la squadra, già partita nella mattinata di oggi, è composta da tre americani e un tedesco. Alle loro capacità provette sono affidate le residue speranze di salvezza per Laura, sempre che sia ancora viva e non sia morta sul colpo per la frana. Nelle prime ore tuttavia la squadra ha fatto pochi progressi nella ricerca della Dahlmeier, a causa del vento molto forte e della scarsa visibilità sulla montagna.

Come sanno bene gli alpinisti, essere molto bravi non basta a volte per tornare indietro. "La natura può essere molto dura ed è così potente che noi umani dobbiamo sempre accettare una parte di rischio quando ci avventuriamo a questi livelli di alpinismo", chiude l'80enne Messner, con tutta la saggezza e l'esperienza di una vita dedicata a scalare montagne.

In queste ore si sono moltiplicati sui social i messaggi di preghiera per la Dahlmeier. "Tutti i miei pensieri sono solo per te, Laura", ha scritto un'altra ex biathleta tedesca, la 38enne Magdalena Neuner. Chiudere gli occhi e immaginare Laura tutta sola lì a un passo dal cielo fa davvero male.