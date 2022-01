L’attentato non spaventa McGregor che va su di giri in bagno: “La vita è una pu****a” Dopo l’attentato al suo pub a Dublino, Conor McGregor si è mostrato sui social scatenato. Video e foto, con un commento molto particolare in pieno stile “The Notorius”

A cura di Marco Beltrami

Ci vuole ben altro per impressionare Conor McGregor, uno che spesso e volentieri dentro e fuori dal ring è abituato a sorprendere. Questa volta il lottatore irlandese ha conquistato la scena non per l'ennesima "uscita a vuoto" social, o i soliti atteggiamenti sopra le critiche costatigli in passato anche critiche, multe e persino arresti, ma per essere stato la vittima di quello che sembra essere un attentato. Nelle scorse ore infatti, alcuni criminali hanno lanciato delle molotov contro il suo prestigioso e famoso locale di Dublino, il McGregor's Black Forge Inn a Crumlin.

Le prime indagini, anche attraverso l'utilizzo delle telecamere, hanno evidenziato che i malviventi hanno scagliato le due bottiglie incendiarie, pensando che all'interno del locale ci fosse proprio il proprietario, per motivi ancora da chiarire. Inevitabile dunque dedurre che l'obiettivo dell'attentato fosse proprio la stella della MMA, alle prese con il recupero dall'infortunio alla gamba. Un gesto che fortunatamente non ha causato danni, né al locale che a quanto pare ha un valore di circa 2.5 milioni di euro, né alle persone. Un sospiro di sollievo per tutti, e poco più di un grande spavento legato al rumore.

I nemici, sia nel mondo dello sport che fuori d'altronde non mancano a McGregor che dal canto suo ha contribuito ad alimentare la sua cattiva fama, con brutti gesti. La sua popolarità ultimamente è schizzata alle stelle anche in Italia dopo la brutta storia dell'aggressione a Facchinetti, finendo poi per entrare a gamba tesa anche nel mondo del calcio con l'attacco a Neymar per la sua solidarietà ad un lottatore suo connazionale. Come avrà reagito dunque il pirotecnico Conor, a questo brutto gesto? Ovviamente in pieno stile McGregor, e come spesso gli accade sui social.

Si è mostrato infatti su Instagram di buon umore all'interno del suo pub, in diverse pose. Prima visibilmente felice, nella sua postazione preferita, poi in bagno alle prese con uno specchio per far vedere i suoi muscoli, evidenti anche attraverso la camicia. A completare anche un'immagine mentre fuma, e una di una ragazza sfocata di spalle. Insomma nessuna paura, né tantomeno voglia di mantenere un profilo basso per un McGregor su di giri. A completare poi un messaggio che è tutto in programma, ed è un vero e proprio inno a godersi la vita: "Buon giovedì assetato a tutti là fuori, divertitevi perché la vita è una pu****a e poi si muore. Non sai mai quando te ne andrai. Riposino in pace tutte le nostre anime in volo, sono ancora proprio qui tra noi! Gli spiriti restano!".