Conor McGregor fuori controllo, ora minaccia anche Neymar: “Me ne sbarazzerò” Conor McGregor con un post poi rimosso su Instagram ha attaccato Neymar, minacciandolo. La sua colpa? Una solidarietà sgradita al lottatore irlandese.

A cura di Marco Beltrami

Quando non lotta Conor McGregor riesce sempre a trovare un modo per far parlare di sé. Il classe 1988 che sta lavorando duramente per tornare a combattere dopo il grave infortunio alla gamba rimediato nel match perso contro Dustin Poirier, negli ultimi mesi ha fatto discutere prima per il pugno rifilato a Francesco Facchinetti a Roma, e poi anche per la sua esponenziale crescita muscolare, che ha anche sollevato dubbi e perplessità da parte degli addetti ai lavori, in merito ad un possibile utilizzo di sostanze al limite.

Per non parlare poi dei contenuti postati sui social, in cui spesso e volentieri non perde occasione per rispondere a provocazioni di colleghi e avversari, oppure di lanciare sfide particolari. Situazioni che non fanno quasi più notizia, se non quando riguardando anche personaggi altrettanto celebri. In questa categoria rientra senza dubbio quanto accaduto nelle scorse ore, con una storia pubblicata da McGregor su Instagram che non è passata inosservata.

Il post di McGregor su Neymar poi rimosso

Nella stessa è stata condivisa una foto che ritrae anche il brasiliano Neymar, ovvero la stella del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana. Anche lui come Conor McGregor sta recuperando da un infortunio e spera di tornare presto in campo. Nessuna solidarietà però da parte dell'irlandese che ha quasi minacciato l'attaccante. Infatti sullo screenshot della foto in cui Neymar è con il connazionale Charles Oliveira, McGregor ha scritto "smoke the two of these", ovvero "Ho intenzione di fumare questi due". Considerando che a seguire tra le emoticon è spuntata anche una pistola, il senso di McGregor è quello di una vera e propria minaccia, legata alla possibilità di eliminare entrambi.

Probabilmente accortosi di aver esagerato, l'irlandese ha rimosso il post dalle sue storie, troppo tardi però. La colpa di Neymar? Quella di essere stato solidale con il suo amico Oliveira, lottatore di arti marziali miste brasiliano che a quanto pare non risulta particolarmente simpatico a The Notorius.