Larissa Iapichino, il papà: “É una leonessa e io sono il suo punching ball”

Larissa Iapichino ha ottenuto il record mondiale Under 20 del Salto in Lungo e realizzandolo si è anche qualificata per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che si terranno la prossima estate. Il papà Gianni, che è stato un atleta, ha parlato di lei in un’intervista: “Lei è sempre stata speciale, anche prima di nascere, la Toscana è casa sua. La sua passione? L’arte. Larissa è già una leonessa”.