Larissa Iapichino scrive un'altra pagina di storia dell'atletica azzurra. La figlia di Fiona May ha infatti eguagliato il primato italiano di sua madre saltando in 6,91 metri nel salto in lungo dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona 2021. Un record incredibile che la stessa Fiona May aveva centrato con la stessa misura a Valencia il 1 marzo del 1998. Un risultato pazzesco quello raggiunto in progressione da parte della classe 2002 appartenente alle Fiamme Gialle.

Ma è tutto, perché la saltatrice della Fiamme Gialle, in questa prima giornata degli Assoluti indoor, ha centrato anche il record del mondo under 20 indoor che apparteneva alla leggenda tedesca Heike Drechsler che aveva saltato con 6,88 nel 1983. Un risultato straordinario per la diciottenne fiorentina, che centra il miglior salto al mondo del 2021 e standard olimpico in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo. Larissa Iapichino ha raggiunto 6,91 al quinto tentativo dimostrano grande elasticità. Di fatto, sia Larissa che Fiona, madre e figlia, sono le uniche due donne in Italia a raggiungere questo risultato.

Larissa è stata dunque in grado di rompere un record che durava addirittura da 38 anni, ma soprattutto raggiungere quello di sua madre che rappresenta quasi un passaggio di consegne tra le due. Già in diverse altre occasioni, la figlia diciottenne di Fiona May, aveva dimostrato di avere ampi margini di crescita e di essere sulla strada giusta per raggiungere il successo. Larissa, solo qualche settimane fa, aveva migliorato tre volte il suo record italiano under 20 al coperto nel salto in lungo con 6,53 al secondo tentativo e 6,70 al terzo, per poi atterrare al quinto con 6,75 arrivando sempre dietro Fiona May. Oggi ha finalmente eguagliato il suo primato scrivendo davvero una pagina di storia nel mondo dell'atletica.