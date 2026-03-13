L’arbitro Dallas Edward ha le convulsioni, un lottatore lo spinge via a calci nel wrestling OVW

Momenti di terrore durante un incontro di wrestling valido per la Ohio Valley Wrestling, storica federazione americana in cui in passato sono cresciute stelle della WWE. Ad avere la peggio è stato un arbitro colpito in pieno da uno dei lottatori presenti sul ring. L'uomo nell'indifferenza generale è rimasto immobile sul ring prima di avere un attacco di convulsioni.

Arbitro colpito durante incontro di wrestling

Dallas Edwards, giovane addetto ai lavori del wrestling stava dirigendo le azioni sincerandosi delle condizioni di uno dei protagonisti. Quest’ultimo però lo ha spinto verso l’altro lottatore che si era lanciato dal paletto. Il risultato è stato tremendo, con il wrestler “volante” che ha travolto Dallas, colpendolo in testa violentemente. L’ufficiale è rimasto a terra mentre lo show è andato avanti.

Convulsioni per l'arbitro nessuno se ne accorge

Dopo essersi mosso leggermente, l’arbitro è finito per essere preda di violente convulsioni. I presenti sul ring non hanno capito la gravità della situazione e uno dei lottatori ha iniziato a trascinare Dallas per la cintura verso l'angolo. Non riuscendoci poi il wrestler ha deciso di sferrare un calcio leggero a Dallas, spostandolo di qualche metro di lato, mentre si sentivano le urla di panico dei fan tra il pubblico. Qui sono arrivati i soccorsi che hanno immediatamente aiutato l’arbitro trasportato d'urgenza in ospedale.

Come sta l'arbitro

Secondo una dichiarazione della Ohio Valley Wrestling (OVW) l'arbitro Dallas Edwards, ora è "vigile e sta molto meglio". Il fondatore della OVW Rob Edwards non ha voluto rilasciare commenti sul perché la serata sia andata avanti nonostante il problema accusato dall'arbitro. Uno dei lottatori presenti, Brendan Balling, sui social ha fatto il punto della situazione dell'arbitro con tanto di immagini di lui in ospedale con pollice alzato: "Tutte le preghiere per Dallas", ha scritto Balling su Facebook. "Non solo uno dei migliori arbitri che abbia mai avuto, ma anche uno dei ragazzi migliori che abbia potuto incontrare durante il mio periodo alla OVW. Ovviamente è stato un incidente, ma non posso fare a meno di sentirmi malissimo per tutto. Dallas tornerà più forte che mai e anch'io. Grazie a tutti"

L’arbitro abbattuto durante l’ultimo incontro di wrestling in OVW

Buone notizie anche da parte di una donna identificata come la fidanzata di Dallas che ha pubblicato un post su Facebook , spiegando che l'arbitro è "stabile" dopo aver subito un trauma cranico.