Dal 1851 a oggi, quasi due secoli di storia. L'America's Cup è il più importante e antico trofeo velico del mondo. Fu lo scafo statunitense, America, a conquistare il primo trofeo solcando le acque di Cowes, sulla Costa Nord dell'Isola di Wight (in Inghilterra). Oggi tocca a Luna Rossa contendere la ‘prestigiosa brocca' al defender Emirates Team New Zealand, detentore in carica del titolo. L'equipaggio italiano ha ottenuto il diritto di sfidare i neozelandesi grazie al successo nella Prada Cup 2021 (ex Louis Vuitton Cup). Chi vincerà le regate nel Golfo di Hauraki in programma tra il 10 e il 15 marzo avrà diritto a scegliere il luogo e altri dettagli della prossima edizione che verrà disputata tra 4 anni.

New Zealand bestia nera di Luna Rossa

Il bilancio delle regate e della sfide tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand è nettamente in favore dei ‘kiwi': su 24 duelli in mare avvenuti in 21 anni i neozelandesi hanno un parziale di 22 vittorie a 2 sconfitte. Tre i confronti clou: nel 2000 l'equipaggio italiano venne battuto per 5-0 da Black Magic; identico punteggio anche nel 2007; nel 2013 altra sconfitta pesante, 7-1 in favore dei kiwi.

L'albo d'oro dell'America's Cup dal 1851 al 2017

Dominio americano. Basta dare un'occhiata all'albo d'oro per capire come gli States siano una super potenza del mare nella storia della competizione velica. Australia, gli svizzeri di Alinghi e New Zealand gli equipaggi che nel corso delle edizioni hanno interrotto la lunga sequenza di successi a stelle e strisce in in America's Cup dal 1851 a oggi. Nella stragrande maggioranza dei casi è stato il difender (detentore del titolo) a trionfare, poche volte un challenger (lo sfidante) è riuscito a imporsi. L'Italia ha perso due finali con Il moro di Venezia nel 1992 e con Luna Rossa nel 2000, sempre contro i neozelandesi. Ecco l'elenco di tutti gli sfidanti (challenger) e di tutte i vincitori (defender) le edizioni del trofeo.