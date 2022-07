La truffa più assurda di sempre: il campionato trasmesso in diretta è finto, i giocatori figuranti Tutto ricreato artificiosamente per convincere gli scommettitori che quello cui stavano assistendo era assolutamente reale: “Mai vista una truffa come questa”.

A cura di Paolo Fiorenza

Di partite truccate ne è piena la storia dello sport: combine apparecchiate non solo per raggiungere un risultato sportivo in maniera fraudolenta, ma anche per truffare i bookmakers puntando su avvenimenti più che sicuri. Ma che sia il bookmaker ad inventarsi di sana pianta addirittura un campionato intero trasmesso in diretta, assoldando figuranti al posto dei giocatori e indirizzando le gare in tempo reale verso risultati tali da far perdere gli scommettitori, beh, davvero non si era mai visto, e rende questa truffa degna de ‘La stangata', il capolavoro con Paul Newman e Robert Redford vincitore di 7 Oscar.

Siamo in India, dove lo sport nazionale è il cricket: i truffatori hanno pensato bene di creare una versione falsa della Premier League indiana di cricket, in realtà terminata tre settimane prima, chiamando il torneo in questione Century Hitters T20, con tanto di canale YouTube dedicato dove assistere alle partite in diretta streaming. Nella trappola sono cascati scommettitori russi che ci hanno rimesso parecchi soldi: erano convinti – per quanto possa sembrare assurdo guardando le immagini – che davvero stavano assistendo ad un torneo della massima lega professionistica indiana.

Il gruppo di truffatori ha allestito il proprio campo base in una fattoria situata in un remoto villaggio dell'India, trasformandola nel terreno di gioco filmato da una telecamera fissa, senza mai allargare la ripresa. Hanno quindi assunto 21 lavoratori a giornata o giovani disoccupati per 400 rupie (5 euro) a partita e hanno detto loro di giocare a cricket. Nel torneo fasullo sono state ricreate sei squadre della Premier, tra cui Chennai Super Kings, Mumbai Indians e Gujarat Titans, con i medesimi figuranti che si alternavano per indossare le loro maglie.

Gli arbitri usavano walkie-talkie per comunicare con gli organizzatori, che a loro volta si collegavano con gli scommettitori tramite Telegram. Gli sviluppi delle partite erano strettamente dipendenti dalle puntate live: gli arbitri davano istruzioni ai giocatori per dire loro se segnare punti o essere eliminati. La finzione reggeva sia per il fatto che non c'erano mai inquadrature né strette né larghe – niente primi piani dei giocatori e della maggior parte dei difensori e nessuna immagine del pubblico – sia per la scarsa conoscenza del cricket degli scommettitori russi.

La messinscena era poi impreziosita dalla presenza di rumori ambientali in sottofondo diffusi da altoparlanti posizionati vicino al suolo e di un commentatore che imitava Harsha Bhogle, uno dei telecronisti della vera Premier League. Si giocavano anche partite notturne, per le quali servivano alcuni faretti che l'organizzazione installava sul terreno preso in affitto.

Una ’notturna’ della Indian Premier League fasulla

Sono state giocate nove partite e la competizione è arrivata ai quarti di finale prima che la truffa venisse scoperta. Quattro persone sono state arrestate e accusate di associazione a delinquere e gioco d'azzardo. Il cervello dell'organizzazione è un indiano che aveva lavorato in un pub in Russia e dunque è stato lui ad agganciare i primi ‘polli', convincendoli a scommettere sul cricket prima di tornare in India. Il passaparola ha fatto il resto.

I truffatori arrestati: le 4 persone sedute

Bhavesh Rathod, l'ufficiale che indaga sul caso, ha dichiarato alla BBC: "Non ho mai visto una truffa come questa. Questi ragazzi hanno appena ripulito un pezzo di terra nel profondo di un villaggio e hanno iniziato a giocare una partita e trasmetterla su YouTube per fare soldi con il gioco d'azzardo. Neppure gli abitanti del villaggio ne erano a conoscenza. Sappiamo molto poco dei russi che stavano scommettendo su questo gioco".