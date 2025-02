video suggerito

La Roma vuole Ancelotti per la prossima stagione: i Friedkin stanno provando a convincerlo I Friedkin stanno trattando personalmente con Ancelotti per portarlo sulla panchina della Roma nella prossima stagione: la proposta degli statunitensi è importante.

A cura di Ada Cotugno

La Roma è ambiziosa e per il futuro della sua panchina pensa a Carlo Ancelotti. È lui il prescelto per raccogliere l'eredità di Claudio Ranieri che a partire dalla prossima stagione lavorerà all'interno della dirigenza per portare avanti questo nuovo progetto. Strappare l'allenatore al Real Madrid non sarà una missione facile, per questo in campo sono scesi proprio i Friedkin per persuaderlo e spingerlo verso un clamoroso ritorno in Italia. Secondo quanto riportato da AS gli imprenditori statunitensi avrebbero parlato direttamente con lui, presentandogli la proposta importante per le prossime stagioni e cercando di stuzzicare la sua attenzione sia dal punto di vista sportivo che economico.

La Roma punta tutto su Ancelotti

Per rilanciare la squadra dopo una stagione così complicata l'unica strada è quella di puntare su un grande nome. Ancelotti ha un legame molto saldo con la Roma, per la quale ha giocato tra il 1979 e il 1987, e ancora adesso segue con attenzione le sorti dei giallorossi: in questo campionato niente è andato bene e i tre allenatori che si sono succeduti in panchina (De Rossi, Juric e poi il traghettatore Ranieri) non sono riusciti a dare quel cambio di marcia che tutti si aspettavano. Per questo i Freidkin hanno deciso di muoversi personalmente presentandosi dal tecnico del Real Madrid con una proposta allettante, una strada percorsa già nel 2021 e che portò all'arrivo di José Mourinho.

Ancelotti ha ribadito la volontà di restare a Madrid ancora per diversi anno e nel frattempo ha rifiutato anche la proposta della nazionale brasiliana che lo aveva individuato come possibile commissario tecnico. Ma, nel caso in cui Florentino Perez decidesse di puntare su un profilo più giovane e futuribile (come potrebbe essere Xabi Alonso) allora la Roma avrebbe grandi possibilità di assicurarsi il tecnico di Reggiolo per le prossime stagioni, un nome altisonante per poter puntare alla ricostruzione.