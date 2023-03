La performance da urlo della cheerleader del Nebraska: deve esibirsi da sola e fa impazzire tutti Katrina Kohel è la giovane studentessa che ai campionati di Stato per cheerleader a squadre è stata lasciata sola dalle sue compagne a pochi giorni dall’esibizione. La Kohel si è voluta comunque esibire per mostrare la sua performance ricevendo un enorme successo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Restare soli nel giorno più importante e dopo settimane intera di prove. È successo a una giovane cheerleader del liceo del Nebraska che ai campionati statali si è dovuta esibire in una performance del tutto inaspettata. Katrina Kohel, una studentessa della Morrill High School, infatti non si sarebbe mai aspettata che il giorno della gara ufficiale sarebbe stata l'unica della sua squadra a presentarsi. Per una serie di coincidenze non chiarissime, la giovane è stata lasciata sola dal resto della squadra che una settimana e mezza prima si erano ritirate per motivi personali.

La Kohel era rimasta l'unica del team ancora in corsa e nonostante il suo allenatore le avesse detto di lasciar perdere, lei si è voluta presentare lo stesso al campionato esibendosi da sola. "Ce l'ha fatta! Che incredibile performance! Grazie a ognuno dei nostri amici, parenti e fan lontani e vicini che hanno riempito gli spalti e tifato con Katrina – si legge sulla pagina Facebook del team – La folla stava esplodendo di callback sui suoi canti. I suoi salti volavano nell'aria e il suo spirito scolastico era contagioso. Congratulazioni Katrina, per l'ottimo lavoro! Siamo così orgogliosa di te! Sono tutti così orgogliosi di te. Hai rappresentato i MHS Lions con orgoglio".

In effetti la performance singolare della ragazza inevitabilmente non poteva passare inosservata. La Kohel ha usato tutti gli strumenti necessari per esaltare al meglio la sua performance senza provare imbarazzo alcuno per essere stata lasciata sola. Ha ballato, saltato, sorriso ed esposto cartelloni per impreziosire ulteriormente quell'esibizione che ha fatto letteralmente impazzire tutto il pubblico presente. "Voglio andare ai campionati di Stato e gareggerò da sola", avevo detto al suo allenatore che l'ha così aiutata a modificare tutto il suo numero da svolgere da sola nella divisione Game Day Class D.

"Mi sosterranno e faranno il tifo per me – aveva sottolineato poco prima di esibirsi mostrando enorme sicurezza – Anche se rovino tutto questo, starò bene. Lo sto facendo da sola e non importa come, ma andrà tutto bene." La sua profonda dedizione si è rivelata utilissima e la folla ha sostenuto a gran voce i suoi sforzi caricandola al massimo ed esaltandola sul tappeto. "Tutti facevano il tifo con me, ed è stata una sensazione incredibile" ha spiegato la ragazza al termine della gara. Nonostante non potesse essere giudicata allo stesso modo degli altri concorrenti, è comunque arrivata ottava su 12 squadre, che rappresenta il miglior piazzamento che la sua squadra abbia ottenuto negli ultimi tre anni.