La pazzesca impresa agli Europei di scacchi è di Bodhana Sivanandan: campionessa a soli 8 anni Un risultato a dir poco sorprendente che riscrive la storia degli scacchi: Bodhana Sivanandan, di soli 8 anni, ha vinto il torneo continentale femminile e Under12, sfidando e battendo Gran Maestri e campioni internazionali. Da oggi è la più giovane di tutti i tempi a fregiarsi di questo titolo.

Bodhana Sivanandan, di solo 8 anni, ha compiuto un'impresa storica che è primato assoluto nel mondo professionistico degli scacchi: a Zagabria si è imposta nel Campionato Europeo, mettendo in fila giocatori provetti e Grandi Maestri, conquistando il primo premio nella categoria femminile, diventando la più giovane vincitrice di sempre dopo essersi imposta nel 2023 ai campionati mondiali negli scacchi classici, blitz e rapid.

L'impresa di Sivanandan è stata semplicemente straordinaria nell'edizione del torneo continentale conclusosi in Croazia. Si erano iscritti tantissimi giocatori provetti ma anche campioni assoluti, Gran Maestri e Maestri internazionali. In totale 555 sfidanti che si sono ritrovati a doversi confrontare con la piccola ragazzina inglese di origini indiane che ha imposto il suo gioco da veterana della scacchiera. Vigendo nel torneo la regola secondo cui ad ogni giocatore può corrispondere al massimo un premio, Bodhana ha dovuto scegliere tra il titolo di Under12, campionessa europea femminile e campionessa inglese, optando per il titolo iridato.

Giovanissima allieva della scuola elementare di Harrow, ha così riscritto la storia degli scacchi per sempre quando nel penultimo turno Sivanandan ha sconfitto l'allenatore femminile dell'Inghilterra Master, Lorin D'Costa per poi trionfare in finale sulla Master rumena Irina Bulmaga che non ha saputo contenere la propria ammirazione su X: "Un risultato incredibile per la ragazzina di soli 8 anni Bodhana, che ha pareggiato nell'ultimo round del Campionato Europeo Blitz ottenendo un punteggio di 8,5p/13, vincendo il 1° premio tra le donne davanti a me e ad un gruppo di altri giocatori esperti! Che fenomeno è!"

Bodhana Sivanandan sabato è entrata di prepotenza nella storia degli scacchi con una prestazione superlativa totalizzando un imperioso 8,5/13 contro un gruppo di grandi maestri, maestri internazionali ed esperti di alto livello. È stato senza dubbio il miglior risultato di sempre ottenuto da una ragazza under 10, eguagliando il debutto internazionale della campionessa di scacchi, numero 1 di tutti i tempi, Judit Polgar quando agli Open di New York del 1986 l'allora novenne ungherese vinse la sezione con 7,5/ 8.

Non è mancata ovviamente, anche quel pizzico di fortuna che di solito aiuta gli audaci perché quando Sivanandan si è trovata di fronte nel round finale il due volte campione rumeno Gran Maestro Vladislav Nevednichy è riuscita a tenergli testa, diventando anche il giocatore più giovane di sempre a evitare la sconfitta contro un grande maestro in una partita ufficiale. Sivanandan è oramai entrata nell'Olimpo degli scacchi perché il suo piazzamento netto di 33 partite nei campionati mondiali femminili under 8 nel 2023 in classica, tra rapid e blitz, non potrà mai essere superato. Proprio in queste discipline, la piccola campionessa inglese ha ottenuto i suoi migliori risultati arrivando ai livelli dei campioni del mondo affermati del calibro di José Capablanca, Mikhail Tal, Bobby Fischer e Garry Kasparov.