La medaglia olimpica Ilona Maher diventa una Barbie: “Versione Muscular Sculpt per ispirare le ragazze”

Ilona Maher è la rugbista più famosa e seguita al mondo. Medaglia olimpica a Parigi con la Nazionale USA vanta oltre 9 milioni di follower sui social ed è stata scelta dalla Mattel per ispirare l’ultima Barbie in vista della Giornata mondiale della Bambina: “Se in questo modo riesco solo a ispirare una ragazza, allora ho lasciato il segno”

Barbie, ultima frontiera: la "versione Muscular Sculpt che celebra la forza con un busto più dritto e atletico, braccia, spalle e gambe visibilmente definite, nonché addome e schiena scolpiti". Così, la bambola più famosa del pianeta "sbarca" nel mondo dello sport femminile, in particolare del rugby, ispirandosi direttamente all'americana Ilona Maher, medaglia olimpica di bronzo a Parigi 2024 e icona mondiale, divenuta modella che ha ispirato la nuova Barbie: "Se così riuscirò a ispirare altre ragazze, allora avrò lasciato davvero il segno".

Chi è Ilona Maher, icona mondiale del rugby femminile e influencer

Ilona Maher è la campionessa di rugby più famosa e seguita al mondo. Americana del Vermont, 28enne e nazionale statunitense, ha conquistato la medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi parigine, aumentando ancor più la propria fama anche mediatica: icona sportiva, è una influencer sui social vantando un seguito di oltre 9 milioni di utenti sulle varie piattaforme. Già in passato ha collegato la propria immagine a campagne di sensibilizzazione e quando la Mattel – la casa madre di Barbie – le ha proposto di diventare "modella" della bambola più famosa al mondo, non si è tirata indietro.

La Barbie Ilona Maher, per la Giornata Mondiale della bambina: "Celebra movimento e forza"

Maher ha così voluto condividere il messaggio della casa produttrice di Barbie e farlo suo, sul profilo ufficiale Instagram dove conta oltre 5 milioni di fan: "Forza. Bellezza. Cervello. Barbie. In vista della Giornata Internazionale della Ragazza di quest'anno, siamo orgogliosi di annunciare un nuovo modello di Barbie con la stella del rugby statunitense Ilona Maher, la cui fiducia ispira ragazze ovunque. Creata con una body sculpt completamente nuova che riflette la costruzione di molti atleti forti – tra cui un torso atletico, muscoli definiti e un nucleo scolpito – la bambola Barbie Ilona Maher" si legge nel comunicato condiviso, in vista della Giornata internazionale della bambina (11 ottobre), "celebra il movimento e la forza. In arrivo ai rivenditori nazionali nell'autunno 2026".

L'obiettivo di Maher: "Se riesco ad ispirare così solo una ragazza, avrò lasciato il segno"

Per Maher una iniziativa che ha accolto tutto il suo entusiasmo e partecipazione: "Tutti noi a volte dubitiamo di noi stessi, me compresa. Ma se sono dove sono oggi perché ho continuato ad andare avanti. Far parte del Team Barbie significa dimostrare che la sicurezza non è qualcosa di cui vergognarsi, ma qualcosa da abbracciare. Se condividere la mia storia può ispirare altre ragazze a credere in se stesse come ho fatto io" ha poi rilanciato sulla piattaforma di TikTok, "allora avrò davvero lasciato il segno".