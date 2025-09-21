La lezione di De Giorgi dopo Italia-Argentina: “Festeggiamo ma non troppo, so cos’è successo”

De Giorgi ha gettato acqua sul fuoco dopo la vittoria schiacciante dell’Italia sull’Argentina che ha catapultato gli azzurri ai quarti di finale dei Mondiali: “Speciali ma non perfetti. Festeggiamo ma non troppo, io so cos’è successo…” Il riferimento è al Pool della prima fase che non ha entusiasmato il ct.

Fefè De Giorgi è felice per il risultato ottenuto, scacciando lontano i fantasmi di un KO anche per l'Italia ai Mondiali di volley dopo le sorprese che hanno costellato la prima fase iridata con tante big decadute lungo il percorso. Invece l'Itavolley ha mostrato gioco, carattere e mentalità agli ottavi, rifilando un 3-0 all'Argentina che non ammette dubbi e rilancia i cuori azzurri oltre l'ostacolo, per proseguire nel sogno iridato. Entusiasmo ma un realismo disarmante per il ct azzurro che elogia i suoi ma frena qualsiasi facile entusiasmo dettato dal momento: "I ragazzi oggi sono stati speciali, come sempre. Ma non ancora perfetti: serve di più. Festeggiamo, ma non troppo… so cos'è accaduto"

De Giorgi felice ma pragmatico: "Speciali ma non perfetti, serve di più per proseguire"

Ai Mondiali con l'effige, dorata sul petto della casacca azzurra, da Campioni del Mondo in carica ma senza troppi grilli per la testa: De Giorgi non vuole esultare per un singolo risultato, seppur ottenuto in un crescendo costante della sua Nazionale contro l'Argentina, ridotta ad un semplice spauracchio superato agevolmente 3-0. Gli azzurri hanno così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura a Manila che li rivedrà in campo mercoledì 24 settembre per affrontare la vincente del confronto tra Belgio e Finlandia. Ma tutto ciò non conta, per De Giorgi ciò che si è visto oggi non basta per pensare davvero in grande: "Siamo stati bravi, i ragazzi speciali come sempre, solidi. Ma non siamo stati perfetti. Serve di più per proseguire".

A cosa si riferisce De Giorgi: i passi falsi nel Pool F dell'Italia

Il piccolo rammarico di De Giorgi è legato all'inizio del Mondiale dell'Italia. Un Pool F che doveva vedere gli azzurri in vetta al proprio Girone e che invece li ha visti finire in seconda posizione. Colpa del KO contro il Belgio e di una pallavolo non entusiasmante. "Adesso festeggiamo" ha spiegato De Giorgi nel post gara di Italia-Argentina, spiegando perché la felicità per la vittoria non è stata così evidente. "Festeggiamo ma non troppo, io so cos'è successo con l'Ucrania. Oggi è stato un buon match comunque".

De Giorgi e la buona Italia contro l'Argentina: "Siamo cresciuti, ho visto una buona pallavolo"

L'analisi del ct azzurro è chiara e diritta a ciò che di buono si è visto in campo: "Siamo cresciuti" ha ammesso ai microfoni Rai. "Abbiamo lavorato bene sulle azioni lunghe, cosa che contro l’Argentina si propone spesso. Rispetto alla partita con l’Ucraina abbiamo fatto sicuramente meglio ed è una cosa importante in questi tornei. I ragazzi hanno fatto una partita solida. Nel primo set siamo rimasti solidi e abbiamo giocato una buona pallavolo, facendo delle belle cose"

Finlandia o Belgio? De Giorgi non ha dubbi per la sua Italia: "Godiamoci la vittoria"

Ora una possibile rivincita con i Red Dragons del Belgio che hanno fermato l'Italia nel Girone della Pool F, oppure il match inedito contro la rivelazione nordica della Finlandia. Per De Giorgi non c'è né differenza né particolare pensiero: "Ora siamo contenti e ci godiamo la vittoria. Aspettiamo l’avversaria dei quarti, chiunque essa sia e sicuramente ci prepareremo al meglio".