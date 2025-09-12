La leggenda Mike Powell sospeso senza motivo dalla World Athletic: “Ordine di salvaguardia”

L’ex campione del mondo e olimpico nel salto in lungo, Mike Powell è stato sospeso “a tempo indeterminato” dalla Commissione Etica della World Athletic che gli impedirà di presenziare a qualsiasi evento sportivo. La Federazione mondiale di atletica non ha fornito motivazioni: Powell non potrà esserci ai Mondiali di Tokyo, dove nel ’91 batté il record di salto in lungo.

Mike Powell è stato estromesso dal mondo dell'atletica attraverso una nota ufficiale emessa dalla World Athletic o meglio dalla AIU federale, in pratica il Comitato Etico. Così l'ex campione del mondo e detentore del record di salto in lungo, oggi 61enne e quotato allenatore, non potrà partecipare nemmeno agli imminenti Mondiali di Tokyo dove gli è stato vietato il pass. Il motivo? Non è stato comunicato, si parla solo di un problema sorto "per motivi di sicurezza" che hanno deciso per la sospensione "a tempo indeterminato".

Il sorprendente comunicato contro Mike Powell: "Motivi di sicurezza"

"Sospensione delle attività sanzionate dalla World Athletics e delle attività nel campo dell'atletica, incluso il divieto di accreditamento o di accesso agli eventi della World Athletics Series, o a qualsiasi competizione o evento organizzato o sottoscritto dalla World Athletics o da qualsiasi associazione regionale o federazione membro, e il divieto di partecipazione (su invito o in altro modo) a qualsiasi ricevimento o altro evento privato nell'ambito o in connessione con gli eventi della World Athletics Series". Questo è stato il sorprendente comunicato ufficiale diffuso dall'Unità di Integrità della World Athletic, la federazione internazionale di atletica nei confronti di Powell ma senza specificare il motivo di questa clamorosa decisione.

Mike Powell medaglia d’Oro a Tokyo 1991 quando battè il record del mondo nel salto in lungo

Powell non potrà assistere ai Mondiali di Tokyo: nel '91 vi stabilì il record del mondo

Al due volte campione del mondo e detentore del record mondiale di salto in lungo è stato imposto un "ordine di salvaguardia", per motivi di sicurezza, che si traduce in pratica nell'assoluto divieto di accedere alle strutture ove si svolgano gli eventi patrocinati dalla World Athletic, Mondiali di Tokyo inclusi. Un luogo altamente iconico per Powell e l'atletica mondiale: proprio nella capitale giapponese ai Campionati del Mondo del 1991, batté il record mondiale di salto in lungo maschile con un salto di 8,95 metri in un avvincente duello con Carl Lewis. Mike Powell fu anche medaglia d'argento olimpica nel salto in lungo a Seul '88 e Barcellona '92, fu poi sospeso per doping nel 2014: rimarrà dunque escluso dal suo mondo, gli sarà vietato anche solamente accedere su invito o in altro modo a qualsiasi evento VIP o ad accesso privato correlata a un evento World Athletics e non potrà proseguire la sua carriera di allenatore.