La leggenda della maratona Rosa Mota non si ferma: si prende un altro record del mondo, a 65 anni! Straordinaria impresa della campionessa portoghese Rosa Mota che il 31 dicembre ha conquistato la 10km di Lisbona in 39:40, record del mondo e prima donna Over65 ad abbattere il muro dei 40 minuti. Negli anni '80 e '90 ha vinto 3 Europei, un Mondiale e una Olimpiade.

A cura di Alessio Pediglieri

Straordinaria atleta in pista ed eterna campionessa di longevità: Rosa Mota, classe 1958 è tornata prendersi la scena dell'atletica leggera internazionale compiendo una vera e propria impresa nella maratona di 10 chilometri che ha corso alla San Silvestre de Amadora a Lisbona. Conquistando il record del mondo Over65 e diventando la prima donna in questa fascia d'età ad abbattere il muro dei 40 minuti.

In Portogallo Rosa Mota è già una leggenda, ma ciò che ha compiuto a fine 2023 è qualcosa di assolutamente epico perché è riuscita ad inserire il proprio nome negli annali del fondo a distanza di ben 33 anni dall'ultimo suo successo. Maratoneta fenomenale, Mota ha collezionato una incredibile serie di successi nella sua strepitosa carriera, diventando una vera e propria icona dello sport lusitano conquistando per il suo Paese la prima assoluta medaglia olimpica femminile: era il 1988 ai Giochi di Seul.

Uno dei tanti allori conquistati negli anni '80 e '90 che hanno decretato Rosa Mota una delle stelle massime del firmamento internazionale della maratona: 26 medaglie d'oro in totale tra cui spiccano però le cinque che hanno un valore e un peso unico. Il primo oro, conquistato agli Europei di Atene nel 1982, poi la medaglia più preziosa riconquistata nel 1986 agli assoluti continentali di Budapest, fino all'apoteosi del 1987, con loro mondiale a Roma. Nel 1988 ancora sul gradino più alto dl podio ai Giochi di Seul e infine l'oro nel 1990 agli Europei di Spalato.

Vittorie e successi che hanno inserito nell'Olimpo Rosa Mota che però nel corso degli anni non ha mai abbandonato il proprio amore per la maratona, continuando a partecipare e a vincere. Fino ai giorni nostri, perché la 65enne atleta portoghese ha compiuto l'ennesima impresa lo scorso 31 dicembre: ha superato il record del mondo dei 10 km della sua categoria con il tempo di 39:40, classificandosi quattordicesima nella classifica generale e diventando la prima donna over65 ad abbattere il muro dei 40 minuti. Un record del mondo ottenuto laddove già nel 2022 aveva fatto registrare un altro primato (in 40:12) e che era già in suo possesso dallo scorso ottobre quando aveva completato un parziale nella Mezza Maratona Valencia in 40:17, fermando il cronometro a 1:25:52.