La dieta incredibile del giocatore di football americano: “Mangia una poltiglia mostruosa” Tra le fila dei Philadelphia Eagles, che domenica sfideranno i Kansas City Chiefs nel Super Bowl 2023, c’è Lane Johson. L’uomo dei placcaggi ha costruito il suo fisico a tavola, affidandosi ai consigli di un personal trainer che gli ha prescritto una tabella alimentare da lottatore di sumo.

Lane Johnson sarà in campo domenica nella sfida del Super Bowl 2023 tra le fila dei Philadelphia Eagles.

Una montagna di muscoli piazzata in mezzo al campo. Ci sbatti contro oppure ti carica, nell'uno e nell'altro caso Lane Johnson, l'uomo dei placcaggi sulla corsia mancina, è pronto a prendersi la sua porzione di riflettori sul grande palcoscenico del Super Bowl 2023. Tra le fila dei Philadelphia Eagles che domenica sfideranno i Kansas City Chiefs per il titolo della stagione di football americano c'è anche lui: 150 chili per 1 metro e 82 centimetri di altezza, viso colorato di scuro nemmeno fosse un marines pronto a sbarcare, divoratore di quello che in gergo viene definito "monster mash" (poltiglia mostruosa).

Tre anni fa pesava ‘solo' 141 chili ma non gli bastava, voleva che il suo fisico crescesse ancora, voleva aumentare di volume e di massa muscolare. E da allora ha iniziato a seguire una dieta particolare che gli porta in dote qualcosa come 5 mila e 500 calorie al giorno. Gliel'ha raccomandata un personal trainer che l'ha tracciata su misura per lui, trasformandolo in quel che desiderava: uno degli avversari più duri da mandare giù.

La condizione fisica di Johnson è cambiata da quando ha iniziato a seguire i consigli di Stan Efferding, il coach privato che gli ha calibrato quali cibi mettere nel piatto e la quantità da consumare durante i pasti. Mangia più volte al giorno: si tratta di razioni facilmente digeribili da avvertire spesso lo stimolo della fame così da accumulare il numero di calorie di cui ha bisogno. Tra tavola e palestra, allenamenti durissimi e una buona dose di forza di volontà: così ha ricostruito la sua fisionomia muscolare.

La domanda è una sola: cosa mangia Johnson? Ne hanno parlato lui stesso e il suo allenatore a The Athletic: molta carne macinata, quasi azzerati gli alimenti zuccherati, alimenti che presentano carboidrati semplici (come il riso) e beve succo d'arancia.

Il piatto "preferito" è il monster mash: ovvero una zuppiera di carne magra (manzo oppure bisonte), riso bianco, uova strapazzate, brodo e peperoni rossi. "Ne può mangiare una tonnellata – ha ammesso Efferding -. L'idea mi è venuta pensando ai lottatori di sumo che devono mangiare porzioni più grandi e digerire meglio così da incamerare grandi quantità di calorie da consumare".

Una cosa non deve mancare alla base dell'alimentazione, quel "pizzico" (anche un po' di più…) di sale che dà sapore e nel suo caso ha un funzione importante: il sodio che espelle sudando molto va recuperato, ecco perché Johnson è invitato a non lesinarne utilizzo durante i pasti. E per lui nutrirsi è diventato un "impegno a tempo pieno".