La dieta incredibile del body builder più mostruoso al mondo: divora di tutto in 7 pasti al giorno Illia Golem ha iniziato ad allenarsi in palestra da ragazzino perché voleva assomigliare ai suoi “idoli di Hollywood” Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. “Ma la gente mi vede come un mostro”.

Voleva solo assomigliare ai suoi idoli da bambino. La storia di Illia Golem, 35 anni, è iniziata in una comunissima palestra: era un ragazzino che aveva negli occhi le sagome scolpite e imponenti di Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, quello di Rambo. Ne era rimasto affascinato e ha trasformato quella passione in una ragione di vita.

È iniziato tutto allora e oggi, dopo anni di allenamenti specifici e intesi, diete personalizzate, s'è guadagnato l'appellativo di body builder più mostruoso al mondo. Basta dare un'occhiata alle immagini che sono sul profilo Instagram ed è facile capire perché è stato etichettato in quel modo. In effetti la sua massa è impressionante, per possanza e per definizione.

Il resto entra nel corredo accessorio di suggestione che porta con sé assieme alla barba folta e ai tatuaggi che quasi sembrano scoppiargli addosso. È stato lo stesso body builder a raccontare lo strano effetto che faceva (e fa ancora) alle persone: "Mi guardavamo come un mostro ma io desideravo solo assomigliare ai miei idoli di Hollywood".

Golem è alto 183 cm circa e pesa 158 kg, quando lo vedi hai la sensazione di trovarti di fronte al più classico armadio a muro. Un colosso di muscoli che non vanno solo allenati ma anche nutriti. Cosa (e quanto) mangia uno come lui? Ha bisogno di un apporto calorico consistente per integrare lo sforzo fatto ai pesi: la sua tabella alimentare è scandita da ben sette pasti al giorno, il primo è alle 8 del mattino (300 grammi di fiocchi d'avena a colazione) mentre l'ultimo è di sera, quando dopo le 21, prima di andare a letto consuma 14 pancake addolciti con sciroppo d'acero.

È tutto perfettamente sincronizzato, a Golem non è permesso ‘sgarrare': alle 11, tanto per non farsi mancare nulla, mangia 108 pezzi di sushi che nel complesso sono 1 chilo e 600 grammi di riso oltre a una quantità robusta di salmone. Passano un paio di ore e Golem è di nuovo a tavola: alle 13.30 si concede una bistecca di manzo da 1 chilo e 300 grammi e completa il pasto con crêpes e gelato.

Nel pomeriggio (15.40) fa un altro spuntino: un piatto di pasta fresca con riso e olive. E dopo un'ora è di nuovo a consumare pasta ma questa volta con 200 grammi di formaggio. Tra un allenamento e l'altro arriva a fine giornata affamato abbastanza da concedersi un'altra porzione sostanziosa di carne di manzo (1 chilo e 300 grammi) accompagnata da 700 g di ricotta.