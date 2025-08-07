sport
Kelly Doualla disarmante agli Europei U20, a 15 anni va in finale in scioltezza: “Non sento la pressione”

La 15enne azzurra Kelly Doualla vola in finale nei 100 metri agli Europei U20 di Tampere. Con un 11.56 corso in scioltezza, si candida all’oro dopo una gara dominata senza forzare: “Per ora non sento nessuna pressione”.
A cura di Michele Mazzeo
Ha solo 15 anni, corre contro avversarie fino a cinque anni più grandi, ma Kelly Doualla sembra non accorgersene. Agli Europei Under 20 di atletica in corso a Tampere, la velocista azzurra ha conquistato l'accesso alla finale dei 100 metri con un'autorevolezza che disorienta. Nella semifinale, corsa senza forzare, ha chiuso in 11″56 (-0.3 m/s) replicando lo stesso crono fatto segnare nella batteria del mattino.

Un tempo che, pur non essendo il migliore di giornata, è bastato per vincere la propria serie e mettere in chiaro le gerarchie in vista dell'ultimo atto, in programma venerdì 8 agosto alle 19.40. "La pista spinge, è performante, nell'uscita dai blocchi mi sono sentita meglio delle altre volte. Per ora non sento nessuna pressione", ha dichiarato Doualla dopo la gara, lasciando intendere di avere ancora ampi margini.

Il confronto cronometrico con le rivali accende la vigilia: la britannica Mabel Akande ha corso in 11″48, l'ucraina Uliana Stepaniuk in 11″50, ma entrambe finora sono rimaste ben lontane dall'incredibile primato stagionale di Doualla: 11″21, miglior tempo tra tutte le finaliste.

A sorprendere, oltre alla qualità della corsa, è l'atteggiamento di totale controllo. La lombarda, di Pavia, del CUS Pro Patria Milano, già primatista europea U18, ha gestito le prime due uscite senza mai affondare. Una tattica conservativa, simile a quella adottata da Thomas Ceccon nel nuoto, ma stavolta senza beffe. L'obiettivo è chiaro: vincere. E magari, come ha confidato tra sorrisi e leggerezza, festeggiare con un premio semplice: concedendosi una cena con "hamburger e patatine", la sua preferita.

Con lei in finale ci sarà anche un'altra azzurra, Alice Pagliarini, che ha centrato l'ultimo posto disponibile grazie a un 11″72 (peggiorando rispetto alla batteria). La marchigiana, più esperta di Doualla sul piano internazionale, sarà l'outsider del gruppo.

Tutti i riflettori ora sono puntati su di lei: Kelly Doualla, 15 anni e mezzo (è nata il 20 novembre del 2009), talento purissimo della velocità azzurra. Venerdì alle 19.40 scatterà dalla corsia della finale dei 100 metri sulla pista finlandese con un obiettivo chiaro e ambizioso: confermare sul campo la leadership stagionale e prendersi l'oro agli Europei Under 20. Sempre senza sentire la pressione.

