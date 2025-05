Josaia Raisuqe è morto a 30 anni in un tragico incidente: lutto nel mondo del rugby

Una tragedia ha scosso il mondo del rugby: Josaia Raisuqe è morto questa mattina in un incidente stradale nei pressi di un passaggio a livello ferroviario mentre si recava al centro d’allenamento del Castres Olympique, club nel quale militava attualmente. Il fijiano classe 1994 ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Questa la nota della squadra francese.

Il Castres Olympique è in lutto.

È con il cuore pesante che abbiamo appreso della morte, questa mattina in un incidente stradale, del nostro giocatore Josaia Raisuqe.

L'intera famiglia CO è sconvolta da questa terribile notizia. Josh era nel club dal 2021. Era un compagno di squadra meraviglioso, molto amato da tutti e dai tifosi del Castres che lo avevano abbracciato.

Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze e i nostri più sentiti pensieri alla sua famiglia e ai suoi cari.

Siamo sotto shock per la scomparsa improvvisa di Josaia. Era un ragazzo radioso dentro e fuori dal campo, un pilastro della comunità figiana che abbiamo al Club e alla quale siamo profondamente legati. È anche difficile in questo momento non menzionare la fiducia di tutti questi giocatori e di Josaia. Lei, al di là del dolore, li aiuterà in questo momento così difficile per tutti. Naturalmente, il mio pensiero va alla sua fidanzata e a tutta la sua famiglia e ringrazio tutti coloro che si sono fatti avanti per sostenere il club. Il Castres Olympique non rilascerà ulteriori commenti e chiede che il dolore della famiglia sia rispettato d'ora in poi. Pierre-Yves Revol.