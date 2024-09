video suggerito

Joey Chestnut fa il nuovo record mondiale divorando una quantità di hot dog spropositata in 10 minuti Il Re degli hot dog, al secolo Joey Chestnut, ha stabilito un nuovo pazzesco record del mondo superando se stesso: ha ingurgitato in soli 10 minuti ben 83 panini migliorando il proprio primato (di 76). Lo ha fatto nel big event di Las Vegas "Unfinished Beef", davanti ad un pubblico in delirio e battendo il suo rivale di sempre, Takeru Kobayashi.

A cura di Alessio Pediglieri

Joey Chestnut ha infranto il record mondiale di mangiatori di hot dog, che già deteneva, battendo il suo più grande rivale di sempre, Takeru Kobayashi riuscendo a divorarne 83 in soli 10 minuti di tempo. Il primato è stato stabilito all'evento "Unfinished Beef", a Las Vegas, davanti ad un pubblico in delirio. In 15 anni di sfide, Chestnut e Kobayashi no nsi erano mai sfidati direttamente e per l'americano è stata una sorta di rivincita finale: quest'estate gli era stata negata la partecipazione all'evento più importante del piante per i mangiatori di hot dog, il "Nathan's Famous Fourth of July Hot Dog Eating Contest".

Chestnut, incredibile record: 83 hot dog in 10 minuti

Durante l' evento Netflix del Labor Day all'HyperX Arena di Las Vegas, Joey Chestnut ha superato se stesso con una prova a dir poco formidabile: tre anni fa si era fermato a "soli" 76 hot dog, ora il nuovo primato del mondo è salito a 83. Impressionante se si pensa che il suo avversario, Kobayashi, da sempre tra i più forti in questo campo, si è fermato a 66 panini. Alla fine Chestnut è stato omaggiato di un trofeo, ovviamente a forma di hot dog e di una cintura di wrestling oltre ad un cospicuo premio in denaro: 100 mila dollari.

Chestnut vs Kobayashi, la prima sfida dopo 15 anni

Entrambi i campioni di hot dog hanno imperversato in questi anni in tutti gli eventi in giro per il mondo ma non si erano mai confrontati in un testa a testa diretto. Quella di Las Vegas, infatti, è stata la prima volta in assoluto – dopo 15 anni – che i due si sono ritrovati faccia a faccia, uno contro l'altro. In precedenza, solo sfide a distanza: nel 2007 , Chestnut mangiò 66 hot dog detronizzando il sei volte campione Kobayashi. Poi, nel 2008 e nel 2009 Kobayashi provò, invano, la replica con Chestnut che è rimasto campione mondiale. Ma che quest' anno non ha potuto partecipare all'evento più importante al mondo, il "Nathan's Famous Fourth of July Hot Dog Eating Contest", a causa di un accordo commerciale con una azienda rivale allo sponsor: aveva firmato un contratto con una catena vegana.