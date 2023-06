Jessica Rossi è medaglia d’oro nel tiro a volo ai Giochi Europei: il pass per Parigi 2024 è suo Jessica Rossi trionfa ai Giochi Europei e si prende la medaglia d’oro nel tiro a volo: la tiratrice azzurra strappa il pass per Parigi e vola alle Olimpiadi 2024.

A cura di Vito Lamorte

Jessica Rossi conquista il pass olimpico non nominale per le Olimpiadi del 2024 conquistando la vittoria in finale nel trap femminile ai Giochi Europei 2023. In questo modo l‘Italia completa il contingente a Cinque Cerchi nel trap femminile, così come già accaduto nello skeet.

Alle spalle della tiratrice azzurra si è classificata la finlandese Satu Silja Paivikki Makela-Nummela, che si è presa la medaglia d'argento; e la slovacca Jana Spotakov, che ha conquistato il bronzo.

Rossi si è aggiudicata il secondo e ultimo posto disponibile dopo quello ottenuto da Silvana Stanco con il successo agli Europei di Larnaca lo scorso agosto.

Al Wroclaw Shooting Centre la campionessa olimpica di Londra 2012 è stata protagonista di una grande prestazione, con il primo punteggio (123/125) ed è stata la migliore anche nel proprio ranking match, dove si è guadagnata l’accesso alla finale a quattro grazie allo score di 22/25.

L'avvio è stato molto positivo ma poco a poco Jessica Rossi ha rischiato con qualche errore di troppo: nel finale è riuscita a tenere i nervi saldi e si è presa il gradino più alto del podio con personalità.

La portabandiera azzurra a Tokyo 2020 è riuscita a domare anche la pioggia e ha piegato al termine dei 35 piattelli la finlandese Satu Makela-Nummela per 28-26, conquista l’oro e stacca il pass olimpico per l’Italia. Medaglia di bronzo per la slovacca Jana Spotakova: ai piedi del podio l’altra finlandese Noora Antikainen.

L’Italia qualche giorno fa si era aggiudicata anche la medaglia d'oro nello skeet femminile a squadre battuto la Slovacchia in finale per 7-1: le protagoniste di questa bellissima impresa sono state Martina Bartolomei, Simona Scocchetti e Chiara Di Marziantonio.

Grande prova anche nel ‘misto', con la coppia composta da Simona Scocchetti e Gabriele Rossetti che hanno vinto la medaglia d'oro nella finale contro Cipro.