L’Italia prende l’oro nello skeet a squadre femminile ai Giochi Europei: battuta 7-1 la Slovacchia L’Italia si prende la medaglia d’oro nel tiro a volo a squadre femminile ai Giochi Europei 2023: Martina Bartolomei, Simona Scocchetti e Chiara Di Marziantonio hannno battuto per 7-1 la Slovacchia nella finale per il primo posto.

A cura di Vito Lamorte

L’Italia dello skeet femminile, composta da Martina Bartolomei, Simona Scocchetti e Chiara Di Marziantonio, ha battuto la Slovacchia in finale per 7-1 e ha conquistato una fantastica medaglia d’oro. Terzo gradino del podio per la Repubblica Ceca, che nella finale per il bronzo ha sconfitto 6-0 l’Azerbaigian.

È arrivato l'oro numero 19 per l’Italia Team ai Giochi di Cracovia, che consolida il primato nel medagliere generale contro i 18 della Spagna: sono le 59 medaglie azzurre in totale (19 ori, 17 argenti e 23 bronzi).

Le Azzurre sono state protagoniste di una prova eccellente, che hanno vinto le prime due manche per 11-10, pareggiato la terza 11-11 e colpito tutti i piattelli nella quarta manche, rendendo ininfluente al tentativo di rimonta della Slovacchia.

L'Italia si è presa il primo posto contro Monika Stibrava, Vanesa Hockova e Danka Bartekova con un bel colpo nella quarta manche dopo essere riuscita a tenersi in vantaggio nelle prime.

Nella sfida per il bronzo la Repubblica Ceca di Anna Sindelarova, Martina Skalicka e Barbora Sumova liquida l'Azerbaigian di Nurlana Jafarova, Rigina Meftakhetdinova e Sevda Najafova con un netto 6-0. Le ceche vincono tutte le serie (11-7, 10-8, 9-8) e salgono sul gradino più basso del podio.

Un'altra grande prova di Martina Bartolomei, che ieri aveva conquistato la medaglia d'oro e il pass olimpico non nominale, completando il contingente per Parigi 2024 nello skeet femminile: una fantastica prova per l'azzurra agli European Games 2023 di Cracovia, in Polonia, che ha avuto la meglio sull’ellenica Emmanouela Katzouraki per 37-35 e non sbagliando nemmeno un colpo nella fase finale.

La squadra azzurra di skeet aveva conquistato un'altra fantastica medaglia nel ‘misto', con la coppia composta da Simona Scocchetti e Gabriele Rossetti che hanno vinto la medaglia d'oro nella finale contro Cipro.