Jarrell Miller perde il parrucchino da 700 dollari durante l’incontro di boxe: “Ho sentito uno spiffero”

L'ultimo incontro di pugilato dei pesi massimi tra Jarrell Miller e Kingsley Ibeh ha fatto il giro del mondo anche per la surreale perdita del parrucchino del primo durante il combattimento. Scene inedite al Madison Square Garden con il "colosso di Brooklyn" che comunque non si è scomposto e dopo aver gettato la piccola parrucca tra la folla, ha portato a casa la vittoria.

Jarrell Miller perde il parrucchino durante l'incontro di boxe

Miller inizialmente non si era reso conto dell'accaduto. Un pugno del suo avversario nella seconda ripresa ha di fatto staccato il parrucchino che si è sollevato sulla sua testa. L'episodio è diventato virale e lo stesso pugile poi ne ha parlato in occasione di un'intervista al The Breakfast Club. Dopo aver spiegato di aver fatto ricorso a quell'accessorio per rimediare alla perdita dei capelli figlia di un errato utilizzo di un prodotto depilatorio, Jarrell ha raccontato i momenti particolari dell'incontro.

Il racconto di Miller sul costoso parrucchino

"È così divertente perché non mi ero reso conto che fosse venuto via, ma ho sentito uno spiffero", ha raccontato Miller che ha poi aggiunto: "Come se avessi avuto un momento di aria condizionata al chiuso. Mi siedo e i miei allenatori mi danno istruzioni, ma il mio coach ha balbettato due volte, e lui non balbetta mai. Ho guardato in su e i suoi occhi facevano tipo (guarda verso l'alto, ndr)… Ho detto: ‘Oh, m..da. Se questa m..da si è davvero staccata, guarderò il maxischermo, perché il maxischermo avrà il replay. Quando ho fatto così ho detto: ‘Oh m..da, mi hanno beccato'. Quindi stiamo al gioco. Andiamo, baby. Così mi sono alzato, l'ho lanciato tra la folla e ho detto: ‘È ora di tornare al lavoro'. Ed è finita lì". Miller ha rivelato di aver pagato la bellezza di 700 dollari per il parrucchino, ovvero 600 euro circa.

Chissà che fine ha fatto il "prezioso cimelio" con il pugile vincitore che sicuramente non avrà problemi ad acquistarne un altro. Infatti Jarrell Miller ha incassato un notevole bottino con questo successo ottenuto dopo un anno e mezzo di assenza. Ora vanta un record di 27 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.