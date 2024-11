video suggerito

Jake Paul prova ad intimorirlo, Mike Tyson lo smonta: "C'è una differenza fondamentale tra noi" A pochi giorni dall'incontro tra Jake Paul e Mike Tyson, nuovo confronto dialettico tra i due. Iron Mike ha risposto per le rime smontando il suo più giovane rivale.

A cura di Marco Beltrami

Manca poco e poi le parole lasceranno il posto ai fatti. Mike Tyson e Jake Paul stanno limando gli ultimi dettagli in vista dell'attesissimo incontro di venerdì 15 novembre. Questo non solo sul ring o in palestra, ma anche davanti ai microfoni: la volontà di entrambi è quella di provare ad intimorire ulteriormente l'avversario, in quella che è una pratica diffusa. The Problem Child in questa ottica ha voluto mandare un messaggio perentorio ad Iron Mike, ma la risposta di quest'ultimo è stata raggelante.

Il messaggio di Jake Paul per Mike Tyson

L'ex youtuber dopo la vittoria con l'ex peso welter UFC Mike Perry ha parlato direttamente a Tyson. Quella che inizialmente sembrava un'attestazione di stima si è trasformata poi nel lancio del guanto di sfida, con un'unica certezza che detronizzerà il suo prossimo avversario 58enne: "Immagino che Mike Tyson stia guardando questo in questo momento. C'è qualcosa che vuoi dirgli? Mike, ti amo, ma ora è il mio sport. È un onore salire sul ring con te. Sono così, così onorato che tu sia una leggenda, ma prenderò il tuo trono, fratello".

La reazione di Tyson, gli spiega le differenze

Qual è stata la reazione di Tyson? L'ex campione del mondo dei pesi massimi, si è lasciato andare ad una risata dimostrando di essere tutt'altro che preoccupato dalle parole del suo più giovane rivale. Poi in modo freddo ha sottolineato quello che a suo dire lo rende speciale rispetto a Jake Paul. Una differenza fondamentale: "C'è una differenza fondamentale tra me e Jake. Lui è un killer costruito. La televisione e i giornali lo hanno reso un killer. Lui è costruito. Io sono un killer nato. Questa è la differenza".

Insomma la temperatura sta diventando altissima tra i due pugili che si affronteranno il 15 novembre. Ormai il rischio di un nuovo spostamento dopo il 20 luglio, per le condizioni di salute non ottimali da parte di Tyson, sembra ormai scongiurato. I due contendenti hanno anche definito infatti quelle che saranno le regole dell'incontro, particolari. Previsti infatti otto round da due minuti, invece che quelli canonici, oltre all'utilizzo anche di guantoni speciali con un'imbottitura più morbida per evitare il rischio di conseguenze molte gravi.