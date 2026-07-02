Jade Cargill: “Voglio sfidare Charlotte Flair a WWE SummerSlam. Si crede la regina di non so cosa”

La ex campionessa mondiale di wrestling parla a Fanpage.it del suo rapporto con l’Italia: “Vogliamo tornare per un altro Premium Live Event.”

Fisico scultoreo, carisma da vendere e una sicurezza nei propri mezzi che lascia spazio a pochissimi dubbi: la “tempesta perfetta” Jade Cargill non è solo una ex campionessa mondiale della WWE, è una vera e propria forza della natura. Intervistata da Fanpage.it, la lottatrice ha raccontato la sua vita nel WWE, parlando apertamente delle sue rivalità attuali, degli incontri e dei suoi sogni.

Ma anche del suo rapporto con l'Italia: "Il pubblico in Italia è unico nel suo genere, diventano pazzi. I fan devono capire una cosa: il pubblico lavora insieme a noi. Noi lottiamo sul ring, ma voi state lavorando sugli spalti. Il fatto che vi alziate in piedi, che fischiate e che diventiate matti ci dà una carica pazzesca. Ricordo che nel mio match con Liv Morgan c'era persino una ‘Mona Liva' (un cartello ironico che ritraeva Liv Morgan, con le fattezze della Gioconda di Leonardo da Vinci, ndr) tra il pubblico. È stato fantastico!".

L'esperienza italiana per WWE Clash in Italy, il primo premium live event andato in onda dal nostro Paese in mondovisione su Netflix, non ha conquistato la Cargill solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello culinario, strappandole una vera e propria dichiarazione d'amore: "In Italia ho mangiato la pasta migliore e la pizza migliore della mia vita". Jade ha quindi voluto lanciare un messaggio finale proprio ai suoi sostenitori italiani: "Grazie per essere così elettrizzanti e per fare la vostra parte. È questo che rende un match un vero match. Continuate a farvi valere, adoriamo essere in Italia e spero di vedervi presto per un altro grande Premium Live Event!".

Jade parla, quindi, del suo match di WrestleMania contro Rhea Ripley dicendo di aver perso il titolo di campionessa "perché ero distratta dalle luci". Quando si parla di futuro e di cinture, il tono della Cargill torna subito serio e affilato. La faida con la Ripley non è affatto finita: "Ho dei conti in sospeso. Rivoglio il mio titolo. Quel titolo non ci vuole stare sulla sua spalla, per niente. Vuole stare sulla mia. Nessuno in questa compagnia sta meglio con una cintura addosso rispetto a me, e questo è un dato di fatto".

Eppure, all'orizzonte si profila già un potenziale "Dream Match" per SummerSlam contro Charlotte Flair. Una sfida tra "La Regina" e "La Tempesta" che sta già facendo sognare i fan. "Spero in quel match con Charlotte – ammette Jade -. Penso che abbiamo personalità simili. Lei pensa di essere la regina di non so cosa. Ma io sono la regina di me stessa, a pieno diritto, per la mia stessa statura. Non sono solo ‘The Storm', io governo tutto. Sarà un grande scontro: due donne che sprizzano carisma da tutti i pori e che sono d'acciaio".

Guardandosi indietro, l'ispirazione più grande di Jade Cargill ha un nome ben preciso: Chyna. "È stata una delle mie ispirazioni, mi piacerebbe anche solo aver potuto condividere il ring con lei". Tra le leggende pronte a tornare, Jade strizza l'occhio anche a Trish Stratus e Lita, pur ribadendo di voler rimanere concentrata sul presente e sul roster attuale, dove spiccano nomi come Bianca Belair e Becky Lynch.

Sul fronte delle alleanze, dopo essere rimasta "scottata" in passato dalle amicizie nel mondo del wrestling, oggi Jade sta costruendo un rapporto di forte fiducia con B-Fab e Michin: "Abbiamo un'ottima chimica. Siamo tutte in missione: io voglio vedere loro vincere i titoli di coppia e loro vogliono vedere me vincere di nuovo l'oro. Lavoreremo per questo". Tutti gli spettacoli della WWE, di cui Jade Cargill è una tra i principali protagonisti, sono visibili in Italia in esclusiva solo su Netflix.