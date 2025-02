video suggerito

Jacobs trova un messaggio sul telefonino, è Tortu: "Ci possiamo sentire?". Cosa è successo Marcell Jacobs ha sentito Filippo Tortu per la vicenda dello spionaggio di cui è stato vittima ad opera del fratello di quest'ultimo: "Mi ha detto che quando è emersa la notizia è caduto dal pero. Gli credo".

A cura di Paolo Fiorenza

Da qualunque parte la si guardi, la vicenda dello spionaggio di cui è stato vittima Marcell Jacobs a cavallo delle trionfali Olimpiadi di Tokyo – e che vede indagato come richiedente delle informazioni il fratello di Filippo Tortu, Giacomo – è davvero brutta e avvelena i pozzi dell'atletica italiana, oltre che lasciare comprensibilmente sgomento Jacobs. L'unico aspetto positivo, anche se è paradossale parlare in questi termini di una violazione della privacy così grave, è che da quanto raccolto sugli esami del sangue del 30enne campione di Desenzano, nonché dalle sue telefonate intercettate e dalle chat private con il proprio staff, non è risultato niente che potesse anche lontanamente far pensare a doping o altre situazioni poco chiare: Marcell è pulitissimo, come del resto è sempre stato evidente a tutti, tranne a qualche invidioso dall'estero (soprattutto inglesi e americani). Jacobs ha sentito il compagno di staffetta, cui crede, ma è molto provato dalla vicenda.

La telefonata tra Jacobs e Tortu: "È caduto dal pero"

"Confermo che credo a Filippo, anche se con suo fratello ha un rapporto molto stretto. Vado a sensazione, a intuito: non credo sapesse – spiega Jacobs alla Gazzetta dello Sport – Nei giorni scorsi mi ha scritto per chiedermi se potessimo sentirci. Gli ho risposto di sì e così abbiamo fatto. Ha apprezzato la mia presa di posizione nei suoi confronti. Mi ha detto che quando è emersa la notizia è caduto dal pero".

Marcell Jacobs e Filippo Tortu dopo la finale della staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Parigi: gli azzurri si sono classificati quarti

La questione riguarda anche lo sport italiano al suo vertice, visto che la staffetta 4×100 – di cui Jacobs e Tortu sono due pilastri – è una punta di diamante. Il rischio è che i veleni ricadano in pista: "All'inizio non sarà facile – ammette il velocista nato in Texas – la situazione è delicata: io sarò me stesso. So mantenere la calma: voglio certezze. Non ce l'ho con Filippo. Le brutte cose, se tali sono, prima o poi vengono a galla".

"Andrò fino in fondo, voglio venga fatta chiarezza: sul come, dove, quando e perché"

Jacobs si sfoga, vuole andare a fondo della questione: "Ho dato tutto in mano ai miei legali che procederanno nelle direzioni opportune. Quanto accaduto è veramente grave. Non me lo sarei mai aspettato e voglio venga fatta chiarezza: sul come, dove, quando e perché. Non tollero che la mia privacy sia stata violata. Tutto ciò mi rattrista molto. Che idea mi sono fatto? Non ho fretta, ma andrò fino in fondo, proprio per capire. Dopo le Olimpiadi del 2021 ho dovuto respingere sospettosi e invidiosi, ma pensare che un familiare di un compagno di staffetta, col quale ho condiviso molti bei momenti, possa essere arrivato a tanto, è avvilente. Quando Filippo mi batteva, era uno stimolo a migliorare. E ora… per il resto so quel che si legge. Spero che la giustizia faccia il suo corso".

Jacobs salterà gli Europei indoor

La stagione di Jacobs intanto non è partita bene, visto che salterà gli Europei indoor: "Ora sto bene, ma le ultime due settimane sono state difficili. L'influenza che mi ha colpito a New York prima dei Millrose Games mi ha debilitato. La tosse è stata insistente. Sotto sforzo respiravo male. E considerando la stagione nel complesso, ho preso una decisione: a malincuore, non farò gli Europei indoor di Apeldoorn previsti tra due weekend. Sono andato lungo con la preparazione, non hoscaricato. Dati i tanti appuntamenti alle porte, non è il caso di rischiare. A settembre inseguirò l'unico oro che mi manca, ai Mondiali. È quello il vero obiettivo della stagione".