Italia troppo forte per la Francia, Azzurre in semifinale degli Europei: adesso Turchia o Polonia L’Italia non lascia scampo alla Francia e con un perentorio 3-0 (25-14, 29-27, 25-13) conquista il pass per la semifinale degli Europei di volley femminile: le Azzurre sfideranno Turchia o Polonia.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia non conosce ostacoli e si qualifica per le semifinale degli Europei di volley femminile. Le Azzurre hanno battuto per 3-0 (25-14, 29-27, 25-13) la Francia e nel penultimo atto del torneo continentale se la vedranno contro Turchia o Polonia, che si sfideranno domani.

A Firenze la squadra di Davide Mazzanti non lascia scampo alle transalpine, che solo nel secondo set hanno combattuto fino alla fine. Per il resto è stato un dominio totale. Difficile indicare un singolo rispetto ad un altro perché sono state tutte all'altezza della situazione: bene Antropova, ancora una volta preferita a Egonu

Il primo parziale visto questa sera ha mostrato la miglior versione dell'Italia in questa competizione: le Azzurre sono state (quasi) perfette in tutti i fondamentali e hanno dato pochi appigli alle francesi.

L'Italia nella seconda parte è calata al servizio e in ricezione, con la Francia che ha alzato il suo livello e per la prima volta in questo Europeo le Azzurre hanno dovuto ricorre ai vantaggi per vincere il set. Le ragazze di Mazzanti sono state brave e concentrate a reagire nei momenti di difficoltà e sono state in grado di annullare due set point.

A Bruxelles l'Italia se la vedrà contro Turchia o Polonia.

