Italia-Svizzera di volley maschile oggi agli Europei, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: l’orario Questa sera si disputa Italia-Svizzera, partita valida per la fase a gironi degli Europei di pallavolo maschile 2023. L’incontro inizierà alle ore 21:15 e sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, ma anche da Sky.

A cura di Alessio Morra

L'Italia di Fefé De Giorgi scende in campo stasera contro la Svizzera nella quarta partita della fase a gironi degli Europei di volley maschile. L'incontro si disputerà oggi, lunedì 4 settembre, alle ore 21:15 al PalaRossini di Ancona. La partita si potrà seguire in diretta TV in chiaro sulla Rai, ma anche su Sky Sport.

Campione del mondo e campione d'Europa l'Italia è, almeno sulla carta, la nazione favorita per aggiudicarsi gli Europei di pallavolo 2023. Gli Azzurri fin qui sono stati perfetti. Tre partite e tre vittorie, ottenute tutte per 3 set a 0: contro Belgio, Estonia e Serbia. L'ambiente è carico e la voglia di continuare a vincere è enorme, pure contro la Svizzera, per la verità una delle squadre più modeste. Gli elvetici hanno perso tutte e tre le partite disputate. De Giorgi naturalmente non lascerà nulla al caso e in campo ci saranno tutti i big, compreso Simone Giannelli, considerato il miglior giocatore al mondo.

Dove vedere Italia-Svizzera di pallavolo maschile in TV: il canale in chiaro

Il quarto match della fase a gironi degli Europei di pallavolo dell'Italia si giocherà lunedì 4 settembre 2023 e sarà possibile seguirlo in TV in chiaro su Rai 2, mentre gli abbonati Sky potranno seguire il match anche su Sky Sport Summer (canale 201), dove verranno trasmessi pure tutte le partite in programma.

Italia-Svizzera, dove vederla in streaming gratis

La partita valida per la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di volley tra Italia e Svizzera si potrà seguire naturalmente anche in diretta streaming. L'incontro sarà trasmesso gratis dal sito e dall'app di RaiPlay, gli abbonati Sky invece potranno seguire la sfida degli Azzurri su Sky Go. Streaming pure su NOW. La diretta streaming inoltre è possibile anche su Volleyball World Tv, la tv ufficiale della federazione mondiale di volley.

A che ora gioca l’Italia di volley maschile contro la Svizzera agli Europei

L'Italia campione in carica sarà in campo stasera alle ore 21.15 al PalaRossini di Ancona contro la Svizzera. Naturalmente il match si gioca al meglio dei cinque set.