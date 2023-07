Italia-USA di volley maschile oggi in Nations League: orario e dove vederla in TV e streaming L’Italia maschile di pallavolo scende in campo contro gli USA per un posto nella finale della Volleyball Nations League: si gioca alla Ergo Arena di Danzica alle ore 20:00. Diretta per abbonati su Sky sia in TV che in streaming.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia sfiderà gli Stati Uniti nel match valido per la semifinale della Volleyball Nations League 2023: gli Azzurri proveranno a superare il turno per staccare il pass per la finale. Si scende in campo alle ore 20.00 di sabato luglio, alla Ergo Arena di Danzica in Polonia. La partita si potrà vedere in diretta TV e streaming su Sky.

Dopo aver concluso il girone al quarto posto, i Campioni del Mondo del CT Fefè De Giorgi hanno eliminato l’Argentina con un netto 3-0 (25-17, 25-13, 25-14), che non ha lasciato scampo ai ragazzi di Marcelo Mendez. Simone Giannelli e compagni hanno dimostrato di stare bene e di volersi preparare al meglio in vista degli Europei e del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma prima dovranno battere gli americani per meritarsi la possibilità di disputare l’atto conclusivo del torneo.

L'altra semifinale vedrà di fronte Giappone e Polonia: una delle due potrebbe essere l'avversaria degli Azzurri, se dovesse arrivare il passaggio del turno con gli USA.

Partita: Italia-Stati Uniti

Dove: Ergo Arena, Danzica (Polonia)

Quando: sabato 22 luglio

Orario: 20:00

Diretta TV: Sky Sport Summer e Sky Sport Arena

Diretta Streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv

Competizione: semifinale Volleyball Nations League

Dove vedere Italia-Stati Uniti in diretta TV

Alle ore 20.00 l'Italvolley sfiderà gli USA nella semifinale di VNL e il match si potrà seguire su Sky, che lo trasmetterà su due canali: su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204).

Italia-USA, dove vederla in diretta streaming

Sarà possibile seguire la sfida tra Italia e Stati Uniti anche via streaming. La diretta online è garantita sempre da Sky grazie ai servizi della app SkyGo e della Tv on demand NOW. Possibilità anche di seguire il match attraverso la piattaforma ufficiale dell'evento, Volleyball World TV. Sempre per gli abbonati al servizio.

A che ora gioca l'Italia contro gli Stati Uniti in Nations League di Volley

La sfida tra l'Italia e gli Stati Uniti, valida per le semifinali della Volleyball Nations League maschile, si giocherà questa sera alle ore 20:00. Il match sarà disputato alla Ergo Arena di Danzica, in Polonia.