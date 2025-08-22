Italia-Slovacchia oggi ai Mondiali di volley femminile, orario e dove vederla in tv e streaming

Debutto ai Mondiali di volley femminile per la Nazionale di Julio Velasco che sfiderà oggi la Slovacchia a partire dalle 15:30 ore italiane. La gara sarà visibile anche in chiaro, grazie al servizio Rai in Tv e in streaming.

Debutto facile, almeno sulla carta, per l’Italia di Julio Velasco al Mondiale di volley in programma in Thailandia, con la squadra azzurra che sfida la Slovacchia oggi alle 15:30, al Municipal Stadium di Phuket. Diretta in chiaro garantita da Rai2 in TV e da RaiPlay in streaming.

L'Italvolley femminile si presenta sulle ali dell'entusiasmo e con i favori del pronostico: è oro olimpico in carica e trionfatrice nelle ultime due edizioni della Volley Nations League. Ora il palcoscenico iridato sul quale Velasco punta fortissimo a tal punto da aver fatto risparmiare energie importanti alle sue ragazze, per una prima fase del torneo ampiamente all'altezza della nostra Nazionale.

Partita: Italia-Slovacchia

Quando: venerdì 22 agosto

Orario: 15:30

Dove: Municipal Stadium (Phuket, Thailandia)

Diretta TV: Rai2, DAZN

Diretta streaming: RaiPlay, DAZN, VolleyballWorld.TV

Dove vedere Italia-Slovacchia in TV: la diretta in chiaro

Italia-Slovacchia segna il debutto delle azzurre ai Mondiali thailandesi contro la Slovacchia, formazione abbordabile per la nostra Nazionale, tra le favorite alla vittoria finale. La partita sarà trasmessa integralmente, in chiaro e senza costi aggiuntivi in TV da Rai2. Ci sarà la possibilità di vederla anche a pagamento, per gli abbonati di DAZN, in esclusiva.

Italia-Slovacchia, dove vederla in diretta streaming: gli orari

Italia-Slovacchia si gioca alle 15:30 ore italiane e in streaming sarà visibile in chiaro sul portale RaiPlay, senza alcun costo aggiuntivo. In alternativa, a pagamento si può seguire su DAZN e l'applicazione dedicata ai mobile, ma anche sul canale televisivo ufficiale della Federvolley internazionale: sempre a pagamento, collegandosi a VolleyballWorld.TV

Italia-Slovacchia, le scelte di Velasco per la partita dei Mondiali

Per Julio Velasco un test d'esordio per valutare eventuali nuovi assetti della Nazionale femminile. Gaia Giovannini e Stella Nervini si alterneranno nel ruolo di titolare visto che la designata in diagonale con Myriam Sylla in banda, Alice Degradi, ha dovuto rinunciare per infortunio in Nations League. La Slovacchia non costituisce un reale pericolo: nazionale modesta, nei due soli precedenti ha sempre perso contro la nostra Italia.