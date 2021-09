Italia-Serbia finale Europei di volley femminile: dove vederla in diretta TV oggi, orario e streaming Italia-Serbia è la finale degli Europei di volley femminile, in programma a Belgrado sabato 4 settembre con inizio fissato alle 20:00. Di fronte le due nazionali migliori, con le azzurre che hanno avuto la meglio sull’Olanda e le padrone di casa che hanno battuto la Turchia. Diretta TV su Rai 3, in streaming grazie a DAZN.

A cura di Alessio Pediglieri

Italia-Serbia è la finale degli Europei di pallavolo 2022, partita che si disputa sabato 4 settembre a Belgrado, con inizio in programma alle ore 20.00. Un appuntamento da non perdere per tifare Paola Egonu e le azzurre che hanno dominato anche in semifinale, schiacciando l'Olanda con un perentorio 3-1. Una ennesima prestazione da protagoniste che proietta l'Italvolley nel firmamento continentale, alla ricerca dell'oro. Sarà battaglia vera, in un clima torrido e contro le azzurre, per tifare Serbia.

Le chance però sono molte: l'Italia ha dominato la prima fase e poi si è dimostrata inarrestabile fino all'appuntamento più atteso. Adesso dovrà essere giocata la gara perfetta, per vincere il titolo continentale e per vendicare l'amara sconfitta avvenuta in Giappone durante gli ultimi Giochi olimpici. Di fronte ci saranno le due nazionali migliori del torneo. La Serbia ha superato non senza fatica la Turchia in semifinale ma partono favorite e cercheranno di confermarsi davanti al pubblico di casa. Le azzurre di Davide Mazzanti proveranno a sovvertire il pronostico.

Italia-Serbia oggi, l'orario della finale agli Europei: quando si gioca

Italia-Serbia è la finale degli Euopei di volley femminile che si disputa a Belgrado. Si gioca oggi, sabato 4 settembre 2021 e il fischio d'inizio è fissato per le 20:00.

Finale Italia-Serbia in diretta TV in chiaro su Rai 3

Dove si può vedere la finale Italia-Serbia degli Europei di volley femminili? In TV in chiaro per tutti senza costi aggiuntivi e collegandosi semplicemente al canale RAI, Rai 3 che vivrà ogni attimo dell'evento in diretta da Belgrado.

Europei volley femminile, Italia-Serbia in streaming su DAZN

Chi non volesse o non potesse seguire in TV Italia-Serbia, c'è anche la possibilità di vivere la partita in diretta streaming. Con una connessione internet ad alta velocità basterà connettersi all'applicazione di DAZN che seguirà l'evento in diretta ma solamente attraverso previo pagamento.