Italia-Polonia oggi in finale di VNL maschile, dove vederla in TV e streaming: orario e canale

Italia-Polonia è la finale di Nations League maschile 2025. Le nazionali di De Giorgi e Grbic si affrontano a Ningo, in Cina. Si parte alle ore 13. Non è prevista la diretta in chiaro.

L‘Italia disputa oggi, domenica 3 agosto, la finale di Nations League di pallavolo 2025. La nazionale maschile, guidata da Fefe De Giorgi, dopo aver sconfitto la Slovenia cercherà di vincere il trofeo nella finale contro la Polonia, che ha battuto 3-0 il Brasile. L'incontro che deciderà il torneo si giocherà a Ningo in Cina, e prenderà il via alle 13 ora italiana. Non è prevista la diretta TV in chiaro, l'incontro sarà visibile su DAZN.

Queste le formazioni della finale di VNL maschile tra Italia e Polonia. Italia: Giannelli-Rychlicki, Lavia-Michieletto, Anzani-Gargiulo, Balaso (L). All. De Giorgi Polonia: Komenda-Sasak, Fornal-Leon, Kochanowski-Nowak, Popiwczak (L). All. Grbic.

Italia-Polonia, a che ora si gioca la finale di VNL maschile

In Cina si tiene tutta la fase finale della VNL. Si comincia alle 13 ora italiana, quando inizierà la finale tra l'Italia e la Polonia, che si ritrovano 38 giorni dopo la partita della fase a gironi, vinta al tie-break dagli Azzurri, anche se stavolta il peso è maggiore, visto che c'è in palio il trofeo.

Dove vedere Italia-Polonia in diretta TV



La partita tra la squadra guidata da Fefé De Giorgi, che da CT ha vinto gli Europei 2021 e i Mondiali 2022, e quella di Grbic, si potrà seguire su DAZN. Per farlo in televisione servirà l'abbonamento alla piattaforma e una Smart TV, una consolle di moderna generazione XboX o PlayStation o un dispositivo come Google ChroomeCast o FireStick TV. La finale non sarà trasmessa in chiaro.

Finale Italia-Polonia, dove vederla in streaming



Lo streaming pure non sarà disponibile in chiaro. Chi vorrà seguire con questa modalità Italia-Polonia potrà farlo tramite DAZN, previo abbonamento, con VolleyballWorldTV, servirà anche in questo un abbonamento.

I precedenti tra Italia e Polonia di volley maschile

Italia-Polonia è il grande classico della pallavolo maschile dei giorni nostri. Perché dopo le finali disputate ai Mondiali 2022, vinse l'Italia, e quelli degli Europei 2023, quando vinse la Polonia, le nazionali di De Giorgi e Grbic si affrontano pure nella finale di Volleyball Nations League (VNL), che si disputa per la sesta volta.