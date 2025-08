Italia per la prima volta in finale di Volleyball Nations League maschile: schiantata 3-1 la Slovenia

L’Italia è per la prima volta in finale di Volleyball Nations League maschile, battuta 3-1 la Slovenia: gli Azzurri si troveranno di fronte una tra Brasile e Polonia.

L'Italia è per la prima volta in finale di Volleyball Nations League maschile. Gli Azzurri battono 3-1 la Slovenia (25-22, 22-25, 25-21, 25-18) e si preparano a vivere un nuovo appuntamento con la storia. L'avversaria che la selezione di Fefé De Giorgi si troverà in finale dall’altra parte della rete domani, 3 agosto alle ore 13, sarà una tra Brasile e Polonia.

Al Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo l'Italia ha fatto un partita superlativa e ha portato a 12 il conto delle gare vinte in questa edizione di VNL. Azzurri per l'ultima volta sul podio della manifestazione quando si chiamava ancora World League nel 2014: lultima finale giocata risaliva addirittura al 2004, l'ultima vittoria nel 2000.

Prestazione super di Michieletto con 26 punti con 19 attacchi, 4 muri e 3 ace: ennesima partita straordinaria di capitan Giannelli, che fa girare alla grande tutta la squadra. Ottime le prove anche di Galassi e Romanò.

Alessandro Michieletto, uno dei protagonisti della vittoria, si è espresso così al termine del match: "Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Hanno giocato bene contro la Francia e si trattava di una semifinale. Ci sono state difficoltà ma tutti noi, anche quelli entrati dalla panchina, abbiamo fatto bene. Per me e questa squadra sarà la prima finale di VNL, la affronteremo col sorriso. Anche oggi abbiamo fatto grandi cose. Un messaggio agli italiani? Siamo in finaleeeeee".

Italia-Slovenia, il tabellino

ITALIA: Giannelli 3, Michieletto 26, Anzani 4, Rychlicki 11, Lavia 14, Gargiulo 7, Balaso (L). Romanò 9, Sbertoli, Galassi 7, Bottolo. Ne: Sanguinetti, Pace, Porro. All. De Giorgi.

SLOVENIA: T. Stern 9, Planinsic 2, Kozamernik 10, Stalekar 9, Z. Stern 11, Mozic 13, Kovacic (L). Mujanovic 9, Krzic, Bracko 1, Najdic. Ne: Marovt, Sen, Okroglic (L).All. Soli.

ARBITRI: Cespedes (DOM), Simonovic (SUI).

DURATA SET: 28’, 33’, 26’, 24’.