Perde ancora l'Italia nel Torneo delle Sei Nazioni, seconda sconfitta su due in questa edizione e ventinovesima consecutiva per gli azzurri che però nel tempio di Twickenham sono riusciti a passare in vantaggio con i maestri inglesi (campioni in carica) e sono stati rimasti in parità, poi, fino al 26′ prima di crollare.

Ottimo avvio dell'Italia

L'Italia parte all'attacco, gioca con coraggio e dopo 3′ realizza una meta con Ioane che sfrutta un cambio di fronte, con velocità si invola e schiaccia, 5-0. Garbisi sbaglia una trasformazione difficile. La fuga non c'è, l'Inghilterra che non pensava a una partenza così degli avversari di giornata accelera e si rimette sotto con Farrell che poco dopo fa metà e porta avanti i padroni di casa. Garbisi centra i pali e fa 8-8, l'incontro al 18′ è in parità, che persiste fino al minuto 26 quando Watson e Farrell realizzano altri otto punti. La partita si chiude in quel momento, prima dell'intervallo c'è un'altra meta inglese, con il punteggio di 20-8 termina il primo tempo.

Va evitato il cucchiaio di legno

Anche nel secondo tempo l'Italia parte bene e fa altri tre punti con Garbisi. L'Inghilterra, che ha iniziato perdendo in casa il derby con la Scozia, va in meta con Watson e accelera con Farrell, 27-11. Gli inglesi giocavano sul velluto e mettono a segno altri sette punti, ma l'Italia, a differenza della sfida con i francesi della scorsa settimana, è viva, lotta e fa meta con una grande azione che ha protagonisti Varney, Mori e Allan che schiaccia a terra e poi trasforma: 34-18. Ultimo fuoco della squadra di Smith, che ha finito per perdere per 44 a 18. Il 27 febbraio l'Italia affronterà l'Irlanda e proverà a vincere la prima partita, c'è da evitare il cucchiaio di legno.