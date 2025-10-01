Calcio
Italia-Cuba ai Mondiali U20, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Italia-Cuba è la seconda partita del girone D dei Mondiali Under 20. Si gioca oggi alle 22 ora italiana, con diretta tv, in chiaro gratis e in streaming su Rai Sport.
A cura di Maurizio De Santis
L'Italia gioca oggi alle 22 (ora italiana) contro Cuba la seconda partita del girone D dei Mondiali Under 20 di calcio che si disputano in Cile. La Nazionale di Carmine Nunziata ha vinto il primo match con l'Australia ed è attualmente a pari punti con l'Argentina, ma seconda rispetto ai sudamericani per differenza reti. Battere anche il prossimo avversario è importante per arrivare al confronto diretto con l'Albiceleste (ultimo in calendario per questa fase) senza ansia da risultato e con la qualificazione agli ottavi in tasca (passano le prime due classificate del gruppo oltre alle quattro migliori terze).

  • Partita: Italia-Cuba
  • Quando: mercoledì 1 ottobre 2025
  • Orario: 22:00 ora italiana
  • Dove: Estadio Elias Figueroa Brander (Valparaiso)
  • Diretta TV: Rai Sport
  • Diretta streaming: Rai Play, Fifa+
  • Competizione: 2° turno girone D Mondiali U20

Dove vedere Italia in TV: diretta in chiaro sulla Rai

La diretta tv di Italia-Cuba sarà in chiaro e gratis sui canali della Rai. A trasmettere la seconda partita degli Azzurri in Coppa del Mondo Under 20 sarà Rai Sport (canale numero 58 del digitale terrestre).

Italia-Cuba, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Italia-Cuba sarà visibile anche in diretta streaming e in forma gratuita collegandosi alla piattaforma di Rai Play. Per assistere all'incontro on-line c'è anche la possibilità di farlo attraverso il sito Fifa+ (che offre anche gli highlights di tutte le gare del Mondiale Under 20).

Le probabili formazioni di Italia-Cuba, 2° turno del girone D dei Mondiali Under 20

L'Italia si schiera con lo stesso modulo che l'ha vista in campo con l'Australia. Cuba, sconfitta per 3-1 dall'Argentina, all'esordio ha bisogno almeno di non perdere per sperare di rientrare, sia pure in extremis, nel giro qualificazione. Di seguito le probabili formazioni:

ITALIA U20 (4-2-3-1): Seghetti; Emanuel, Amey, Kofler, Cama; Sala, Riccio; Sardo, Liberali, Romano; Iddrissou (Okoro). Ct: Nunziata.

CUBA U20 (4-3-3): Hodelin; Casanova, Pinillo, Perez, Mena; Torres, Vega, Campos; Quinones, Raballo, Castaner. Ct.: Pereira.

Notizie
