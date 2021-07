Italia-Cina di pallavolo femminile alle Olimpiadi: orario e dove vederla in TV e streaming Nel pomeriggio di sabato 31 luglio 2021 si disputa Italia-Cina, partita valida per la quarta giornata del Girone B di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Il match della squadra di Davide Mazzanti è in programma alle ore 14:45 all’Ariake Arena e sarà visibile sia in diretta TV su Rai 2, sia in streaming a pagamento su Discovery+.

A cura di Vito Lamorte

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua la marcia della nazionale italiana di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le Azzurre guidate da Davide Mazzanti hanno conquistato la terza vittoria in altrettanti match del girone B battendo l’Argentina per tre set a zero (25-21, 25-16, 25-15) e ora sono già proiettate al quarto incontro contro la Cina. L'Italvolley femminile è una delle candidate ad arrivare in fondo al torneo e Paola Egonu & co vogliono continuare a vincere per piazzarsi nella posizione migliore possibile in vista dei quarti di finale. Dopo le vittoria contro la Russia (3-0), Turchia (3-1) e Argentina (3-0) il sestetto azzurro è in testa alla classifica del suo gruppo e vuole continuare il suo percorso vincente in Giappone.

La classifica prima del penultimo turno del Girone B vede l'Italia con 9 punti davanti agli Stati Uniti (8), ROC (5) e Turchia (4). Fuori dalle qualificate per i quarti al momento la Cina (1) e l'Argentina (0).

Quando si gioca Italia-Cina alle Olimpiadi: la data e l'orario italiano

La sfida tra Italia e Cina, valida per la quarta giornata del girone B di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si disputerà nel pomeriggio di sabato 31 luglio, alle ore 14:45 italiane all'Ariake Arena della capitale nipponica. Si tratta di un impianto costruito appositamente per i Giochi Olimpici e può contenere 15 000 spettatori ma sugli spalti non ci sarà nessuno a causa delle misure di contenimento del Covid-19.

Per la quarta giornata del Girone B ci saranno altri due match, che vedono contrapposte USA-ROC (alle ore 4:05) e Argentina-Turchia (alle ore 07:20).

Olimpiadi pallavolo, Italia-Cina su Rai 2 e Discovery+: dove vederla in TV e streaming

La quarta gara della nazionale italiana femminile di pallavolo ai Giochi Olimpici di Tokyo sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai 2, dove potrebbero verificarsi spostamenti temporanei su altre discipline. Il match tra Italia e Cina sarà trasmesso in streaming a pagamento su Discovery+ (servizio di cui potranno usufruire anche gli abbonati a TIMvision, Amazon Prime e Fastweb).