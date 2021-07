Olimpiadi Tokyo 2021 su Prime Video: come vederle gratis in diretta streaming Come vedere le Olimpiadi di Tokyo 2021 in streaming? Amazon Prime Video offre la possibilità di vedere in diretta streaming tutte le competizioni e le gare in programma per questa 32° edizione dei Giochi Olimpici. Infatti, per tutti gli abbonati sarà possibile sostenere gli Azzurri dal 23 luglio fino all’8 agosto, in quanto Amazon Prime Video, come Discover+, garantirà una copertura completa di tutto l’evento. Ecco come vedere le Olimpiadi di Tokyo 2021 gratis su Amazon Prime Video.

Con la cerimonia di apertura di oggi partono le Olimpiadi di Tokyo 2021, anche se in ritardo di un anno. Dal 23 luglio all'8 agosto si terrà la 32° edizione dei Giochi Olimpici e milioni di italiani non vedono l'ora di sostenere gli Azzurri nelle varie competizioni sportive. In totale ci sono 1089 medaglie in palio da consegnare per i 33 sport in gara. Ma Tokyo 2020 è anche l'anno delle novità e tra le discipline ce ne sono anche di nuove come l'arrampicata, il karate, lo skateboard e il surf. Inoltre, tornano il baseball e il softball. Gli appassionati sapranno che in realtà ci sono già state delle gare preliminari iniziate il 21 luglio, ma è oggi che si entra nel vivo della competizione dei giochi nipponici. Anche se il broadcaster ufficiale dell'Italia è Discovery+ che trasmetterà in streaming, per gli abbonati al servizio, tutte le gare e le competizioni che si terranno a Tokyo 24h su 24h, c'è un modo per seguire tutte le competizioni in diretta streaming gratis su Amazon Prime Video.

Infatti, tutte le competizioni e le gare di Tokyo 2021 saranno disponibili su Amazon Prime Video per gli utenti abbonati al servizio Prime. Infatti, la piattaforma di streaming online ha assicurato una copertura completa di tutti i giochi olimpici. Per accedere a tutti i contenuti basta loggarsi con il proprio account personale e seguire tutti gli eventi in programma nel calendario previsti per la giornata.

C'è una buona notizia anche per chi non ha ancora sottoscritto un abbonamento e non è sicuro di volerlo fare. Amazon offre la possibilità di usufruire di una prova gratuita, dalla durata di 30 giorni, che consentirà di accedere a tutti i contenuti presenti nel catalogo Amazon Prime Video, comprese le Olimpiadi Tokyo 2020.

Avere diritto alla prova gratuita è semplice: basta entrare su Amazon con il proprio account personale, cliccare sul menù a tendina alla voce "Amazon Prime Video" e cliccare su "Accedi o registrati". A questo punto, basterà inserire tutte le credenziali richieste per l'iscrizione e completare così la registrazione. Si ricorda che l'abbonamento si rinnoverà automaticamente allo scadere del 30esimo giorno, pertanto, chi non è interessato a prolungarlo, dovrà disattivarlo manualmente. L'iscrizione ad Amazon Prime Video decadrà senza costi aggiuntivi.