Gli sport olimpici alle Olimpiadi di Tokyo 2021: l’elenco di tutte le discipline Sono ben 37 gli sport protagonisti delle Olimpiadi di Tokyo in programma dal 23 luglio all’8 agosto 2021 nella capitale del Giappone. Tra queste ci sono discipline olimpiche che hanno fatto la storia dei giochi, ma anche nuovi sport entrati a partire da quest’anno nel novero delle discipline in cui si gareggia alle Olimpiadi. Ecco l’elenco completo.

A cura di Alessio Pediglieri

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono oramai alle porte. I Giochi Olimpici estivi aprono ufficialmente il prossimo 23 luglio per concludersi l'8agosto. Mai come in questa edizione è altissima l’attesa per le Olimpiadi dopo l'obbligato rinvio l'estate scorsa a causa del Covid. Sarà un evento unico, da record, con ben 37 discipline di cui 5 – karate, surf, baseball, skateboard e arrampicata – all’esordio assoluto. Ecco la lista completa di tutti gli sport olimpici presenti nel programma di Tokyo 2020.

Tutti gli sport alle olimpiadi estive di Tokyo

Tokyo 2020 sarà, dunque, un’edizione dei Giochi da record per quanto riguarda le discipline presenti, sia per numero che per novità: 37 sport, mai come così tanti. Per far parte della manifestazione, la carta olimpica richiede che, per quanto riguarda lo sport maschile, lo si debba praticare in almeno 75 paesi di 4 continenti. Per gli sport femminili, al contrario, la diffusione deve essere in almeno 40 paesi di 3 continenti. La popolarità della disciplina è fondamentale e rappresenta un elemento essenziale per poter accedere ai Giochi. Nel dettaglio, l’elenco di tutte le discipline che faranno parte delle Olimpiadi dell'età moderna di Tokyo 2020:

Arrampicata Atletica leggera Badminton Baseball Beach Volley Calcio Canoa/Kayak Canottaggio Ciclismo Equitazione Ginnastica Golf Hockey su prato Judo Karate Lotta Nuoto Nuoto artistico Pallacanestro Pallamano Pallanuoto Pallavolo Pentathlon Pugilato Rugby a 7 Scherma Skateboarding Softball Sollevamento pesi Surf Taekwondo Tennis Tennistavolo Tiro a segno Tiro con l’arco Trampolino elastico Triathlon Tuffi Vela

Le nuove discipline olimpiche

Tra le 37 discipline presenti saranno ben 5 le novità delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e in particolare arrampicata, karate, surf, skateboard e baseball (uomini)/softball (donne). Per quanto riguarda baseball e softball non è una vera e propria prima volta assoluta ma si tratta di un ritorno: assenti nelle ultime 2 edizioni di Rio 2016 e Londra 2012, avevano già assaporato precedentemente l'atmosfera olimpica.

L’ingresso più sentito è probabilmente rappresentato dal karate, uno degli sport d’eccellenza del Giappone che ne ha visto la nascita 600 anni fa. Le altre discipline esordienti rappresentano un sempre più sviluppato connubio tra sport e giovani: skateboard (in 2 specialità: il park e lo street) e arrampicata (in 3 giorni in cui gli atleti si cimenteranno in altrettante prove: spead, lead e boulder) si disputeranno nella stessa struttura, l’Aomi Urban Sports Venue.

Molta attenzione anche alle gare di surf, che si terranno presso le spiagge dell’isola di Enoshima, meta decisa in un secondo momento perché inizialmente i surfisti avrebbero dovuto sfidarsi all’interno di una wave pool, con delle onde artificiali.