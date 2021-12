Irriconoscibile dopo 236 pugni incassati: il coraggio della “regina” del pugilato è eccezionale Dopo essere stata travolta da una sequela di colpi impressionanti di Amanda Serrano, la spagnola Gutierrez è riuscita a restare in piedi arrendendosi ai punti e non per ko.

A cura di Marco Beltrami

Difficile capire come Miriam Gutierrez, pugile spagnola soprannominata "La Reina" (ovvero "la regina"), sia riuscita a rimanere in piedi durante l'incontro contro Amanda Serrano. Quest'ultima favoritissima, ha sfoderato all'avversaria una serie di colpi a ripetizione, molti di questi in pieno viso. La classe 1988 portoricana, abile anche nelle arti marziali miste e nel wrestling ha letteralmente sfigurato la Gutierrez che al termine del match è apparsa irriconoscibile con il viso a dir poco gonfio. Grande soddisfazione da parte sua per aver tenuto testa alla Serrano che si è complimentata con lei celebrandone il coraggio sui social.

Quello tra la Gutierrez e la Serrano era un match senza storia. La portoricana ha centrato la 28esima vittoria consecutiva in carriera ai punti, per quella che è stata una decisione unanime dei giudici al termine dei 10 round previsti, da 2′ ciascuno. Nei 20′ di gara, la spagnola ha incassato la bellezza di 236 pugni, contro i soli 37 che lei è riuscita a mettere a segno. La sconfitta ha fatto il possibile per limitare i danni, e con grande spirito di sacrificio e abnegazione, è riuscita comunque ad arrivare fino alla fine. Già però negli ultimi round il suo viso, tumefatto dai colpi della Serrano, ha iniziato a gonfiarsi in modo innaturale.

Il risultato finale è stato letteralmente impressionante, con la Gutierrez che sembrava quasi un'altra persona. Nonostante tutto la pugile europea ha trovato la forza di sorridere complimentandosi con quella che ha considerato "la più grande della boxe femminile". D'altronde l'atleta iberica era consapevole della difficoltà del match e per questo è stata molto soddisfatta di essere riuscita a restare in piedi. Abbracci e scambi di cortesie dunque tra le due ragazze protagoniste di un migliore terzo tempo, celebrato anche sui social.

La "reina" Gutierrez ha dichiarato: "Questa ragazza è fantastica! Gli auguro tutta la fortuna del mondo in tutti i suoi progetti e combattimenti futuri! È fantastica dentro e fuori il ring! Un onore combattere con lei e conoscere il suo team!". E la vincitrice ha concesso l'onore delle armi alla sconfitta: "Sei un diamante per questo mondo, pochissimi i lottatori come te. Quanto sei bella Miriam. Qui hai una famiglia per la vita. È stato un onore e quel nome di "Regina" te lo meriti tantissimo. Auguri a te e alla tua grande squadra".