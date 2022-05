Irma Testa vince l’argento ai Mondiali e conquista uno strepitoso primato Irma Testa è stata battuta nella finale dei piuma da Yu Ting Ling vince l’argento ed è la prima pugile italiana a vincere medaglia ai Mondiali, alle Olimpiadi e agli Europei.

A cura di Alessio Morra

Perdere una finale brucia sempre, ma Irma Testa può essere soddisfatta comunque. Perché dopo aver vinto l'oro agli Europei e il bronzo alle Olimpiadi (primo di sempre per la boxe italiana al femminile ai Giochi), l'azzurra ha conquistato la medaglia d'argento ai Mondiali nei 57 chilogrammi. La campana è stata sconfitta da Yu Ting Lin, pugile di Taipei già campionessa del mondo quattro anni fa. Al termine del combattimento Testa ha detto: "Questo è stato uno splendido mondiale, lei mi ha preso le misure nei primo due round. Io non ce l'ho fatta ma va bene così. Ci riproviamo la prossima volta".

Testa era stata bravissima a qualificarsi per la finale e quando è salita sul ring aveva la certezza di conquistare la medaglia, almeno quella d'argento, ovviamente sperava di vincere, ma è stata battuta dalla pugile di Taipei che si è imposta per 4-1. Un successo netto quello di Yu Ting Lin che, impostata in guardia destra, è riuscita a neutralizzare la grande tecnica di Testa, che è riuscita comunque a piazzare i suoi colpi, che a livello tecnico si è fatta preferire.

Irma Testa amplia la sua bacheca, conquista un'altra medaglia pesante in un'altra grande manifestazione e con questo argento può pensare con fiducia alle Olimpiadi di Parigi, certo mancano due anni, ma l'azzurra può solo migliorare e in futuro avrà modo magari di cogliere un'altra medaglia ancora molto più pesante. Ma intanto può fregiarsi di un record, perché è la prima boxeur italiana a ottenere medaglie in Olimpiadi, Europei e Mondiali, e porta a casa pure 50.000 euro. Per l'Italia è la tredicesima medaglia di sempre nei Mondiali di pugilato femminile (4 ori, 5 argenti, 4 bronzi), la seconda di questa edizione dopo il bronzo di Alessia Mesiano.